Cătălin Cazacu spune că celebritatea nu l-a schimbat și că își dorește să-și trăiască povestea de dragoste departe de ochii lumii

Don Juan-ul showbizului, faimosul Cătălin Cazacu de la Exatlon, a ținut prima pagină a ziarelor din cu totul alte motive decât și-ar fi dorit. Frumoasele showbizului au căzut una după alta în mrejele timișoreanului și au fost rapid dezamăgite, susțin ele, de faptul că nu au putut să îl facă „băiat de casă”. Ultimul scandal în care a fost implicat, cel în care s-a dovedit că a avut o relație cu Brigitte, soția lui Ilie Năstase, în timpul căsniciei ei, a picat groaznic pentru Cazacu, el fi ind la început de relație cu o prezentatoare de la Kanal D.





- EVZ: Te-ai schimbat de când ai început să apari la TV?

- Cătălin Cazacu: Aș spune că nu m-a schimbat în vreun fel celebritatea. De foarte multe ori m-am gândit la acest lucru, m-am gândit că este o “capcană” și că va trebui să fac eforturi mari să nu cad în ea. Îmi dau seama că nu stă în natură mea să mă schimb, eu sunt același om și în față camerei de luat vederi, dar și în spatele acesteia. Singur sau înconjurat de oameni, sunt același Cătălin Cazacu. Uite, și când vin oamenii și vor să facă poze cu mine, eu încă am tendința să iau aparatul foto și să le fac eu lor poze. Există și reversal medaliei, usturător uneori; sunt anumite persoane care își dau cu presupusul despre tine, iar tu nu ai ce să faci în această situație decât să zâmbești în continuare.

- Acum ai o relație asumată cu Ilinca Obădescu. Cum v-ați cunoscut și care sunt punctele voastre comune?

- Sunt într-o perioadă foarte frumoasă a vieții mele. Nu aș vrea să întru în detalii. Ne dorim să ne trăim povestea de dragoste departe de ochii lumii.

- Nici cu Claudia Pavel nu s-a concretizat nimic, deși păreați foarte porniți la drum, împreună. A fost doar un miraj de Dominicană?

- Suntem buni prieteni! Acolo, în Republica Dominicană ne-am apropiat și am povestit foarte multe lucruri. Am rămas prieten cu toți foștii concurenți de la Exatlon. Consider că prietenii sunt cea mai mare avere pe care o poate avea un om.

- Ai abandonat sportul pentru tv?

- Nu am abandonat sportul și nu o voi face niciodată! Motociclismul este cel care m-a scos în evidență și a făcut din mine ceea ce sunt astăzi. Ceea ce fac acum, în rolul de gazdă a emisiunii “Cash Taxi” de la Kanal D care va debuta luni, la ora 22:30, este o nouă filă din viață mea și îmi doresc să fiu cât mai bun în ceea ce fac. Că și în sport, îmi voi da toată silința pentru a face performanță și în TV.

