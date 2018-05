Dacă EXATLON s-ar încheia astăzi, el ar fi CÂȘTIGĂTORUL! Concurentul cu cele mai multe victorii. Clasament neoficial al celor mai BUNI!

Dacă concursul-fenomen Exatlon s-ar termina mâine, cine ar fi favoritul la marele premiu? Au trecut aproape patru luni de când a început competitia Exatlon, iar cei mai multi concurenți rămasi în concurs sunt chiar de la inceputul lunii ianuarie în Republica Dominicana. Încet-încer, aceștia părăsesc pe rând competiția, urmând ca unul singur să ocupe locul fruntaș. Cine ar fi acesta și pe cine dă favorit un clasament provizoriu...





Acum, in competitie, au ramas 5 Faimosi si 4 Razboinici, care lupta pentru a ajunge in finala si a pune mana pe premiul cel mare, de 100.000 de euro. Clasamentele neoficiale ale celor mai buni concurenti se modifica de la o saptamana la alta, in functie de performantele acestora de pe traseu, potrivit wowbiz.ro.

Noapte de COȘMAR în CASA EXATLON. Unul dintre RĂZBOINICI a ajuns TRAUMATIZAT la startul competiției.

In clasamentul jucatorilor Exatlon, Ionut "Jaguarul" e cel mai bun

Un astfel de clasament, intocmit inca din prima zi de concurs si pana acum, il da pe Ionut "Jaguarul" de la Razboinci, ca fiind cel mai bun. Astfel, din 206 meciuri jucate pana acum, Ionut a castigat 113. Cu acest scor, Razboinicul Ionut se afla pe primul loc intr-un clasament neoficial al celor mai buni jucatori.

