Un super CADOU METALLICA pentru PREȘEDINTE, cu autograful lui Lars Ulrich! Cum a reacționat oficialul

Președintele indonezian Joko Widodo este cunoscut ca un fan al muzicii heavy metal, așa că darul primit de la prim-ministrul danez l-a bucurat foarte mult!





Solistul trupei Lamb of God, Randy Blythe, a glumit o dată spunând: „În sfârșit, un președinte metal cu care pot discuata despre muzica celor de la Slayer”.

Președintele Joko a fost vizitat recent de premierul danez, Lars Løkke Rasmussen, care „și-a făcut temele” în mod evident și s-a asigurat că îi aduce președintelui un cadou care să-l bucure, scrie metalinjection.net.

Joko a primit în dar o cutie Master of Puppets recent lansată, care conține mai multe discuri cu Metallica. Setul-cadou era semnat chiar de bateristul formației Metallica, Lars Ulrich, care este danez.

Premierul danez a scris și pe Twitter: „Președintele Indoneziei @jokowi părea nerăbdător să deschidă darul diplomatic pe care l-a primit din Danemarca: Un set #MasterOfPuppets semnată de bateristul favorit al fanillor #heavymetal din toate timpurile @larsulrich @metallica”.

Iar Lars a tarnsmis, la rândul lui, pe Twitter: „E fantastic...Am semnat un set MOP pe care premierul danez Lars Løkke Rasmussen să-l dea președintelui Joko Widodo, care este cunoscut ca un mare fan al muzicii rock și care a fost la concertul nostru din Jakarta în 2013...muzica într-adevăr conectează oamenii!!!!@larsloekke @jokowi #masterofpuppets”

Într-o declarație pentru publicația Jakarata Post, președintele Widodo părea chiar fericit: „Premierul Rasmussen înțelege care este muzica mea preferată”, a spus el cu un zâmbet larg pe față, în timp ce primea cele două volume ale setului cadou, care conțin versiunea originală de opt piese de clasice de haeavy metal, cum ar fi: „Disposable Heroes”, „The Things That Should Not Be", dar și piese demo nepulicate, mixaje și înregistrări live.

Trebuie spus că Master of Puppets are un loc special în inimile danezilor, pentru că albumul a fost înregistrat în Copenhaga în 1985, cu producătorul Flemming Rasmussen.

