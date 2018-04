Blestem sau coincidenţă macabră? CINEVA CELEBRU MOARE după golurile marcate de un FOTBALIST DE TOP. Primele reacţii ale acestuia

Foarte multă lume a auzit de legătura stranie dintre golurile celebrului Aaron Ramsey, jucător al echipei Arsenal și morțile unor persoane importante. Mulți îl numesc blestem, dar pentru alții sunt doar coincidențe.





Ultimul gol al lui Aaron Ramsey care întărește ideea de blestem a fost chiar joi, când Arsenal a jucat împotriva CSKA Moscova. La scur timp după ce golul a fost marcat, Eric Bristow, numărul 1 mondial la Darts, a suferit un atac de cord.

Fanii au reacționat imediat, unii postând imagini cu alte victime ale „blestemului”, sau pur și simplu blamându-l pe fotbalist pentru moartea mai multor celebrități, scrie TheSun.

Mijlocasul galez a declarat în mai multe interviuri că este deranjat de știrile pe această temă și nu găsește situația deloc amuzantă, considerând că este vorba doar de „zvonuri prostești”.

Alte coincidențe bizare:

22 august 2009 – Ramsey marcheaza in victoria cu Portsmouth (4-1) 25 august 2009 – moare Ted Kennedy 1 mai 2011 – Ramsey marcheaza in victoria cu Manchester United (1-0) 2 mai 2011 – moare Osama Bin Laden 2 octombrie 2011 – Ramsey marcheaza in infrangerea cu Tottenham (1-2) 5 octombrie 2011 – moare Steve Jobs 19 octombrie 2011 – Ramsey marcheaza in victoria cu Marseille (1-0) 20 octombrie 2011 – moare Muammar Gaddafi 11 februarie 2012 – Ramsey marcheaza in victoria cu Sunderland (2-1) 11 februarie 2012 – moare Whitney Houston 21 martie 2013 – Ramsey marcheaza in meciul Scotia - Tara Galilor (1-2) 22 martie 2013 – moare Ray Williams / 23 martie 2013 – moare Boris Berezovsky 30 noiembrie 2013 – Ramsey marcheaza de doua ori in victoria cu Cardiff (3-0) 30 noiembrie 2013 – moare Paul Walker 10 august 2014 – Ramsey marcheaza in victoria cu Manchester United (3-0) 11 august 2014 – moare Robin Williams 9 ianuarie 2016 – Ramsey marcheaza in victoria cu Sunderland (3-1) 10 ianuarie 2016 – moare David Bowie 13 ianuarie 2016 – Ramsey marcheaza in remiza cu Liverpool (3-3) 14 ianuarie 2016 – moare Alan Rickman 5 martie 2016 – Ramsey marcheaza in remiza cu Tottemham (2-2) 6 martie 2016 – moare Nancy Reagan 11 august 2017 – Ramsey marcheaza in victoria cu Leicester (4-3) 11 august 2017 – moare cel mai batran om din lume (Yisrael Kristal)

Pagina 1 din 1