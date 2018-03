Comisia SRI a trecut la MĂSURI excepţionale. BIROUL lui Manda va deveni zonă de informaţii CLASIFICATE. Pereţii şi geamurile vor fi SECURIZATE

Biroul preşedintelui Comisiei SRI din Parlament a devenit zonă de informaţii clasificate clasa I, astfel că geamurile şi pereţii vor fi protejate pentru a nu exista scurgeri de informaţii, iar accesul se va face pe bază de parolă, a declarat marţi senatorul PSD.





"Am fost informaţi că a fost astăzi o discuţie la nivelul secretarului general de la Camera Deputaţilor şi a staff-ului în ceea ce priveşte zona de informaţii clasificate clasa I şi clasa a II-a, iar decizia noastră este ca în această sală (de şedinţe a Comisiei de control SRI - n.r.) să fie zonă de securitate clasa a II-a, iar la biroul preşedintelui (comisiei - n.r.) să fie zonă de securitate clasa I. href="http://evz.ro/cine-decide-desecretizarea-protocoale.html" target="_blank">PROTOCOLUL SECRET dintre SRI și PÎCCJ va fi DESECRETIZAT! Confirmare de ultimă oră făcută de Parchetul General! update

Asta înseamnă că informaţii cu caracter strict-secret, de importanţă desosebită, o să putem să dezbatem şi să discutăm doar în biroul preşedintelui, iar celelalte, inclusiv audierile, se vor purta aici, în sala de şedinţe. Presupune antifonare, presupune protecţia datelor, presupune acces cu cod, cheie, cameră de luat vederi, fără telefoane şi toate lucrurile de genul acesta", a explicat Manda, potrivit Mediafax.

Ce a declarat Manda despre amenajarea biroului său

Claudiu Manda a făcut referire şi la amenajarea biroului său. ”Accesul se face numai de către persoane care au acces la persoane de acest gen. Se face acces pe bază de parolă, cu cartelă, cu cameră de luat vederi. Se înregistrează şi parola, dar şi cartela. Ştim exact care este persoana care a intrat, la ce oră a intrat. Se intră, bineînţeles, fără telefon, fără echipament de înregistrare, de pozare, de orice fel.

Geamurile sunt protejate, astfel încât să nu poate să existe scurgeri de informaţii. Pereţii sunt protejaţi, astfel încât să nu poată să existe transfer de informaţii sau de voce. Sunt măsuri conform legii, atât pentru zona de securitate clasa I, cât şi pentru zona de securitate clasa a II-a", a precizat senatorul PSD.

Când va fi audiat Florian Coldea

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, în 5 aprilie, în Comisia de control parlamentar al activităţii SRI, a anunţat, marţi, preşedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat că Florian Coldea va fi audiat în 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus că Florian Coldea ar fi urmat să fie audiat astăzi, însă s-a amânat, stabilindu-se în final data de 5 aprilie.

Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI, a anunțat noi audieri.

”Astăzi am discutat câteva lucruri importante în Comisie. Am informat Comisia că am avut încă o discuție cu directorul SRI și a ajuns la concluzia că toate articolele din protocol pot fi declasificate și prezentate în spațiul public. SRI va trimite către Parchetul de pe lângă ÎCCJ acordul pentru această acțiune. Am informat Comisia și despre o nouă audiere a domnului Coldea și am hotărât ca audierea să fie joi, 5 aprilie la ora 11:00. Am fost informați despre o discuție în ceea ce privește informațiile clasificate și am hotărât ca la Biroul Președintelui să fie zonă de securitate clasa I. Am primit răspuns de la SRI în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis. Întrebarea noastră a fost când a aflat SRI de incompatibilitatea lui Iohannis, iar ei au răspuns că au aflat în luna ianuarie 2013. ”, a spus Manda.

Pagina 1 din 1