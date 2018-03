Cine DECIDE DESECRETIZAREA protocoalelor semnate de SRI. Declarațiile lui Manda SCHIMBĂ TOTAL situația. Informații de ultimă oră!

Răsturnare de situație în scandalul protocoalelor! Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control a SRI din Parlament, a anunțat că a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig, despre desecretizarea protocoalelor încheiate de Serviciu. SRI a anunțat că e de acord cu desecretizarea acestora, însă Parchetele sunt cele care trebuie să accepte desecretizarea, pentru că ele sunt inițiatoarele.





”Am avut încă o discuție cu domnul director al SRI. Toate acordurile vor fi desecretizate. Protocolul e între Parchet și SRI și nu între SRI și Parchet, e nevoie și de acordul Parchetului pentru a fi desecretizat. Tot protocolul și toate articolele vor fi prezentate publicului atunci când vor fi desecretizate”, a declarat Claudiu Manda.

Când va fi audiat Florian Coldea

Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, în 5 aprilie, în Comisia de control parlamentar al activităţii SRI, a anunţat, marţi, preşedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat că Florian Coldea va fi audiat în 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus că Florian Coldea ar fi urmat să fie audiat astăzi, însă s-a amânat, stabilindu-se în final data de 5 aprilie.

Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI, a anunțat noi audieri.

”Astăzi am discutat câteva lucruri importante în Comisie. Am informat Comisia că am avut încă o discuție cu directorul SRI și a ajuns la concluzia că toate articolele din protocol pot fi declasificate și prezentate în spațiul public. SRI va trimite către Parchetul de pe lângă ÎCCJ acordul pentru această acțiune. Am informat Comisia și despre o nouă audiere a domnului Coldea și am hotărât ca audierea să fie joi, 5 aprilie la ora 11:00. Am fost informați despre o discuție în ceea ce privește informațiile clasificate și am hotărât ca la Biroul Președintelui să fie zonă de securitate clasa I. Am primit răspuns de la SRI în ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis. Întrebarea noastră a fost când a aflat SRI de incompatibilitatea lui Iohannis, iar ei au răspuns că au aflat în luna ianuarie 2013. ”, a spus Manda.

Pagina 1 din 1