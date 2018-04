CAZ REVOLTĂTOR! Bebeluș, prins între ușile autobuzului. SCENA, relatată de tatăl acestuia: „Am rămas în staţie, iar copilul captiv între uşi!”

Un nou incident revoltător îi are ca protagoniști pe șoferii de la RATB. Un bebeluş de un an a fost la un pas să fie rănit grav, după ce un şofer neatent, de pe linia autobuzului 601 din Capitală, a închis uşile peste căruciorul în care acesta se copilul.





În urma incidentului, copilul în vârstă de un an, a rămas captiv între uşile autobuzului, în timp ce tatăl său a rămas în staţie, potrivit Antena3.

Întrega scenă a fost relalatată chiar de tatăl copilului pe Facebook. Până la aceasă oră, reprezentanţii RATB nu au dorit să comenteze acest caz.

Scena a fost povestită de tatăl copilului

„Cred ca RATB are o politica de traumatizare a copiilor mici, pentru ca astazi 23.04.2018 soferul unui autobuz 601 a inchis usile peste caruciorul in care se afla Matias in timp ce il urcam in masina. Am fost nevoit sa tip, ca sa nu plece asa ,lasandu-ma pe mine in statie si copilul de 1 an captiv intre usi, intr-o pozitie total nesigura. Si asta la putim timp dupa incidentul cu nepotica separata de usile unui tramvai de bunicul ei. Ce facem, mai putem sta in siguranta in tara asta?”, a susținut tatală copilului pe pagina sa de Facebook.

Cazul nu este unul singular. Reaminti că Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) face, în prezent, cercetări după ce o mămică din Bucureşti acuză un vatman că ar fi închis uşile tramvaiului prea repede, astfel încât fetiţa ei de şapte ani a apucat să coboare, bunicul ei a rămas în vehicul, iar tramvaiul s-a pus în mişcare.

„RATB sau Regia Autonomă de Transport Bucureşti, care o fi pagina voastră, ar trebui să vă educaţi angajaţii şi să îi daţi afară pe măgari! Azi, pe linia tramvaiului 1, la staţia Lunca Bârzeşti, pe la ora 12.10, un deştept de vatman mi-a speriat copilul de moarte! Este incalificabil ce a făcut acest om! S-a gândit el, în prostia lui, să închidă uşile şi să ignore că un bătrân, respectiv bunicul fetei mele , cobora mai greu din tramvai. În timp ce fiica mea deja coborâse din tramvai, dobitocul a închis uşile şi tataie a rămas în tramvai. Copilul a început să urle, să ţipe, să alerge după tramvai, pe şine. Oamenii au ţipat să oprească tramvaiul, dar, dobitocul şi-a văzut de drum. Noroc că a recunoscut-o cineva în staţie pe fii-mea şi a adus-o acasă în siguranţă. Vatmanul a oprit abia la următoarea staţie. Întrebare: există camere de filmat în tramvaie, cum pot afla cine a fost acel vatman? Nu se poate aşa ceva! Nu te uiţi în oglindă înainte să închizi uşile? Ăsta ar trebui dat afară!”, a scris Cristina Ologeanu pe pagina sa de Facebook.

Conducerea RATB face, în prezent, cercetări în acest caz.

„A fost depusă o sesizare cu privire la acest incident şi urmează să facem cercetări în acest sens. Dacă va fi găsit vinovat, vatmanul respectiv va fi sancţionat şi se poate ajunge chiar şi la desfacerea contractului de muncă. RATB nu tolerează asfel de comportamente din partea angajaţilor”, au declarat, pentru mediafax.ro angajații RATB.

Pagina 1 din 1