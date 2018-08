ANUNȚ de ultim moment de la meteorologi! FENOMENE EXTREME în România, în perioada următoare. Care sunt zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie a lansat mai multe avertizări de tip nowcasting, valabile în mai multe județe din țară. În perioada imediat următoare se vor semnala descărcări electrice, averse și intensificări ale vântului.





###Iată care sunt zonele vizate:Data emiterii : 09-08-2018 ora 17Nr. mesajului : 1 Valabil de la : 09-08-2018 ora 18:00 până la : 09-08-2018 ora 19:00 In zona :Praid, Corund;: Luduș, Sovata, Iernut, Gurghiu, Brâncovenești, Deda, Aluniș, Răstolița, Sânger, Rușii-Munți, Cuci, Iclănzel, Cucerdea, Bogata, Ațintiș, Tăureni, Papiu Ilarian; Se vor semnala : descărcări electrice, averse de ploaie ce vor cumula 20-25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : izolat grindină de dimensiuni miciData emiterii : 09-08-2018 ora 17Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:50 până la : 09-08-2018 ora 18:50 In zona : Județul Arad: Săvârșin, Bârzava, Vărădia de Mureș, Bata; Se vor semnala : averse care vor depăși 35-40 l/mp, descărcări electrice Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici și mediiData emiterii : 09-08-2018 ora 17Nr. mesajului : 3 Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:40 până la : 09-08-2018 ora 18:40 In zona : Județul Arad: Săvârșin, Vărădia de Mureș, Bata; Se vor semnala : averse care vor depăși 25-30 l/mp, descărcări electrice Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici Tipul mesajului : Atenționare nowcastingData emiterii : 09-08-2018 ora 17Nr. mesajului : 4 Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:40 până la : 09-08-2018 ora 18:30 In zona : Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Bistriţa-Năsăud: Maieru, Rodna, Livezile, Șieu, Șanț, Șieuț, Dumitrița, Ilva Mare, Cetate, Monor; Se vor semnala : averse care vor cumula local 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului.Data emiterii : 09-08-2018 ora 17Nr. mesajului : 5 Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:30 până la : 09-08-2018 ora 18:30 In zona : Județul Hunedoara: Dobra, Lăpugiu de Jos; Județul Timiş: Făget, Tomești, Margina, Curtea, Pietroasa; Se vor semnala : averse care vor depăși 35-40 l/mp, descărcări electrice Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici Observatii : cu precizarea ca din date radar s-au cumulat 60 l/mp. Tipul mesajului : Avertizare nowcastingData emiterii : 09-08-2018 ora 17Nr. mesajului : 6 Valabil de la : 09-08-2018 ora 17:10 până la : 09-08-2018 ora 18:10 In zona : Județul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos, Bunila; Județul Timiş: Pietroasa; Se vor semnala : averse care vor depăși 35-40 l/mp, descărcări electrice Fenomene asociate : grindină de dimensiuni mici Observatii : cu precizarea ca din date radar s-au cumulat 60 l/mp. Tipul mesajului : Atenționare nowcasting