ANUNȚ EXPLOZIV al ministrului LIVIU POP

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat astăzi că 2% dintre cadrele didactice sunt necalificate, unele dintre acestea având doar studii medii, însă în următorii trei ani situaţia se va remedia cu ajutorul fondurilor europene.





„Încă mai avem profesori necalificaţi şi profesori neformaţi. Sunt două categorii de colegi ai noştri pentru care avem alocate resurse importante. Avem bani europeni exact pe subiectul acesta. 2% dintre colegii noştri profesori sunt necalificaţi. Aici avem măsuri, intervenim ca în următorii trei ani să fie toţi calificaţi. (...) Finanţarea de anul viitor a locurilor de licenţă va fi strâns legată cu nevoile învăţământului preuniversitar. Am spus asta la Consiliul Naţional al Rectorilor. Este nepermis ca noi să finanţăm 62.000 de locuri ca Minister al Educaţiei şi universităţile să nu producă resursa umană pentru preuniversitar în totalitate. Avem masterul didactic pus în Legea Educaţiei de şase ani, nu s-a făcut deloc. Nu ştiu a cui este vina sau nu este vina. (...) Universităţile să ne spună: doresc să facă masterul didactic? Dacă nu doresc, ce punem ca să pregătim profesorii din preuniversitar? (...) Suntem singura ţară din UE în care avem profesori necalificaţi. (...) Avem necalificaţi şi în Bucureşti, cu studii medii chiar", a explicat Liviu Pop, la o dezbatere organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, informează Agerpres. El a anunţat că va fi realizată în premieră o metodologie pentru învăţământul ante-preşcolar. „O să facem şi cadru metodologic pentru prima dată în învăţământul ante-preşcolar şase luni - trei ani. Şi acolo vom avea sumă consistentă. Alături de autorităţile locale, universităţi, minister vom crea cadru metodologic pentru creşe. Degeaba construim creşele, dacă nu ştim ce facem în ele şi cu cine facem", a afirmat ministrul. În opinia sa, de-a lungul timpului au fost luate prea multe decizii în sistemul educaţional fără însă ca acestea să fie argumentate. „Prea multe decizii s-au luat fără să fie argumentate. Multe dintre ele s-au spus în spaţiul public şi în spate nu aveau decât vorbe. Fapt pentru care, în perioada imediat următoare, nu vreau să dau termene, vom avea exact situaţia elevilor din România. (...) Trebuie să ştim exact câţi elevi avem în România şi, după aceea, să vedem exact câţi profesori punem lângă ei şi ce politici educaţionale facem. Trist pentru România este că încă nu se ştie exact câţi elevi sunt în sistemul de învăţământ. Îi avem doar pe cei înscrişi, sunt unii pe care îi trecem dintr-un an în altul fără să vină pe la şcoală, doar ca să dea bine anumiţi indicatori. (...) Facem ordin în aşa fel încât să ştim cum finanţăm per elev fiecare unitate şcolară. Sigur, vom veni cu măsuri în zona elevilor cu cerinţe speciale, a părinţilor şi a profesorilor pentru că fără acest trio nu o să putem singuri noi, ca minister, să facem faţă", a precizat ministrul Educaţiei

