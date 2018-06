ALERTA. Scad pensiile românilor: Ce se întâmplă cu Pilonul II

Ministrul muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că Pilonul II de pensii va fi transformat sigur în optional, oficialul punctând faptul că, din păcate, pensiile celor care au cotizat până acum pentru pensiile private vor fi mai mici decât ale celor care n-au contribuit. Potrivit Olguței, cauza acestei anomalii ar putea consta în aceea că „o bucată din contribuția lor la pensii s-a dus la Pilonul II”.





„Noi ne-am hătorât ce vrem să facem! Și este ceea ce am comunicat de anul trecut, și anume să fie opțional acest Pilon II. (...) Fără doar și poate este bătută în cuie varianta aceasta! Între timp am aflat cu stupefacție că sunt și eu la Pilonul II de pensii cotizant, în condițiile în care eu am fost absolut convinsă că fiind la limita de vârstă atunci mi s-a luat în considerare o cerere pe care o depusesem la Camera Deputaților, unde lucram la vremea respectivă. Nu s-a luat în considerare, dar timp de 10 ani nu am primit nicio informare vizavi de valoarea unităților de fond pe care le aveam la firma respectivă. (...) Dar am fost absolut convinsă că timp de 10 ani, neprimind niciun fel de plic acasă, în condițiile în care legea spune foarte clar că anual ești obligat să-i spui asiguratului care este valoarea și numărul unităților de fond, neprimind nimic, am fost absolut convinsă că nu sunt. Eu vreau să optez. Vreau să am această posibilitate și cred că oricine ar trebui să aibă acest drept. Sigur, pe perioada verii veți vedea o prezentare foarte clară vizavi de Pilonul II de pensii, ce înseamnă, care sunt avantajele, care sunt parte din dezavantaje, pentru că sunt și din acestea. (...) Nu-l naționalizăm, dar vom explica foarte clar tuturor acestor persoane care sunt cotizante la Pilonul II cât va fi pensia lor, pentru că oamenii au așteptări. Și că am constatat stând de vorbă cu foarte multe persoane care cred următorul lucru: că vor avea pensia de stat echivalentă cu a unor persoane care nu sunt la Pilonul II de pensii, la care suplimentar se va mai adăuga și această pensie. Nu! Se ia o parte din contribuția la Pilonul I de pensie ca să se asigure această pensie de la Pilonul II. Deci sunt foarte multe lucruri care va trebui să le explicăm oamenilor ca să le înțeleagă. Nu vrem nici să creștem foarte mult așteptările pensionarilor, dar îi asigur că tot ceea ce este omenește posibil să facem, o vom face în această Lege a pensiilor pentru ei, pentru că toți suntem conștienți de faptul că sunt la limita sărăciei. (...) Putem să discutăm și ce s-a întâmplat în 2017 față de 2016, avem cea mai mare scădere din Uniunea Europeană la numărul de persoane aflate în deprivare materială severă. Adică discutăm de 876.000 de persoane mai puține în stare de deprivare materială. Când spunem deprivare materială severă este vorba de persoanele care nu-și permit să încălzească o locuință, nu-și permit o masă de carne în mod regulat, să-și achite utilitățile, să facă față unor cheltuieli neprevăzute, care nu-și permit o mașină, un televizor, o mașină de spălat, și asta după o viață de muncă”, a explicat Olguța Vasilescu.

Ministrul muncii a mai punctat faptul că Legea pensiilor va fi pusă în dezbatere publică în maximum o lună. În condițiile în care sesiunea parlamentară se termină la sfârșitul lui iunie, cel mult începutul lui iulie, șansele ca această lege să mai ajungă pe masa parlamentarilor în actuala sesiune sunt minime. Evident, asta nu exlude posibilitatea unui sesiuni extraordinare în timpul vacanței parlamentare.

Ministrul a susținut cu tărie că de la 1 iulie, așa cum a mai fost anunțat deja, pensiile vor fi majorate: punctul de pensie va crește la 1.100 de lei (de la 1.000 de lei cât e acum), iar pensia minimă la 640 de lei (de la 520 de lei cât este acum). Asta presupune recalcuarea, practic, a tuturor pensiilor și modificarea fluturașilor.

Pagina 1 din 1