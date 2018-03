Năstase îl atacă crunt pe Băsescu! Miza scandalului: denunțarea pactului Ribbentrop-Molotov. Lecţii de istorie

Fostul premierul al României s-a dezlănțuit împotriva fostului președinte al României, Traian Băsescu, care vrea denunțarea unui pact criminal, fapt care s-a întâmplat imediat după decembrie 1989.





Adrian Nastase susține că declarațiile lui Băsescu, sunt fie rezultatul iresponasbilității fostului președinte, fie al ”demagociei specific lui Băsescu”. Traian Băsescu a fost numit ”marele unificator”, fiind acuzat de demagocie, după ce a declarat că va face împreună cu deputații și senatorii PMP, o inițiativă legislativă care să denunțe pactul Ribbentrop Molotov, în urma căruia România a pierdut teritoriul Republicii Moldova. Numai că, mai afirmă Adrian Năstase, în 2007, Traian Băsescu a vrut să denunțe ”în fața Parlamentului”, Pactul Ribbentrop Molotov.

In realitate, Parlamentul Romaniei, la 24 iunie 1991 …,a adoptat DECLARATIA PRIVIND PACTUL RIBBENTROP/MOLOTOV SI CONSECINTELE ACESTUIA PENTRU TARA NOASTRA (publicata in Monitorul oficial nr 136 din 27 iunie 1991). Iata ce scria in aceasta declaratie, adoptata in unanimitate : „…in numele poporului roman, Parlamentul condamna acest pact ca fiind ab initio nul si neavenit. Tot astfel trebuie sa fie considerata si consecinta directa a acestor intelegeri secrete dintre Stalin si Hitler…”, scrie Adrian Năstase pe blocul său.

Fostul premier, în 1991, ministru de Externe, a luat cuvântul în Parlament. „Guvernul Romaniei si-a exprimat in mai multe randuri pozitia – pe care o reafirm in fata dumneavoastra astazi – de a vedea in Pactul Ribbentrop- Molotov un act ilegal, de incalcare flagranta a principiilor dreptului international, nul si neavenit inca din momentul semnarii sale. De aici decurge caracterul ilegal al tuturor consecintelor sale, inclusiv in ceea ce priveste Basarabia si celelalte teritorii romanesti incorporate cu forta in URSS, in baza prevederilor sale”.

