ADEVĂRUL despre starea de sănătate a Ionelei Prodan. O artistă CELEBRĂ RUPE TĂCEREA: „Mi s-a spus că NU se poate”. MĂRTURII CUTREMURĂTOARE

Ionela Prodan este de peste lună intrenată la spitalul Elias. Medicii spun că starea de sănătate a artistei nu este tocmai bună. Una dintre cele mai bune prietene ale sale, Elena Merșoranu, a decis să spună adevărul.





Aceste declarații vin după ce în presă s-au făcut mai multe speculații despre cât de gravă e Ionela Prodan. Ea se află sub supravegherea constantă a medicilor, dar și a fiicelor sale, Anca și Anamaria.

Elena Merișoreanu a vorbit despre starea în care se află buna ei prietenă. Cântăreața a vizitat-o recent pe Ionela Prodan. „A fost în comă ea, a fost rău. Eu când am vorbit cu ea, a fost destul de bine, mergea spre bine, dar ieri am vorbit cu Anamaria Prodan şi voiam să mă duc, abia m-am întors din provincie. Am vrut să merg s-o vizitez şi mi-a spus că nu se poate că e la recuperare, dar a zis că totul merge spre binişor. E normal să fie supravegheată pentru că face tratament”, a povestit Elena Merişoreanu pentru Antena Stars.

Întâlnirea cu Ionela Prodan a distrat-o pe Elena Merișoreanu. Se pare că în ciudat stării în care se afla, Ionela Prodan nu și-a pierdut umor. „Când m-a văzut primul lucru: “Aaa, Lenuţo, Lenuţo nu-mi place că te-ai îngrăşat” şi i-am zis “Lasă, dragă, eu să am de unde să slăbesc dacă mă îmbolnăvesc”. Am făcut glume cu ea, ne-am amintit de turnee, am vrut s-o scot din stare şi chiar am reuşit. Să ştii că Anamaria nu s-a despărţit deloc de maică-sa, de când e acolo. Ea acolo doarme”, a mai spus Elena Merișoreanu.

Pagina 1 din 1