Adelina, micuța dansatoare

Părinții fetiței pe care o includem, astăzi, pe Lista copiilor cuminți a lui Moș Crăciun, sunt mândri de odrasla lor. Și au și de ce. Este un copil minunat, vesel și zglobiu, responsabil și sufletist. Așa că Moșul o să-i trimită o diplomă cu autograf!





Şi în acest an Adelina se numără printre copiii cuminţi, ne atrage atenția mămica fetiței, Crenguța Vasile. Redăm integral pledoaria ei. „Adelina este o fetiţă responsabilă şi asta nu o spunem noi, pentru că suntem părinţii ei, ci pentru că ne-a dovedit asta de fiecare dată cănd a avut câte o ocazie. Deşi are doar 8 ani, împliniţi de curând ne putem baza pe ea atunci când, îşi petrece timpul stând singură în casă până când unul dintre noi ajunge primul de la serviciu, dar mai ales în zilele în care, atunci când vine de la şcoală (este elevă în cls a II-a la Şcoala nr. 195, Sect. 3, Bucureşti) îşi face sigurică de mâncarea, mănâncă şi se pregăteşte pentru antrenamentul de la dansuri. Iar toate astea, întrun timp foarte scurt.

​

Şi da, Adelina noastră, pe lângă şcoală, face dansuri de performanţă, având antrenament de trei ori pe săptămână, câte două ore fiecare. Ea şi colegele ei de trupă au participat în acest an la diferite competiţii atât naţionale, cât şi internaţionale, iar rezultatele lor au fost foarte bune. Poate vă întrebaţi când mai are timp de şcoală? Mereu îi amintesc că şcoala trebuie să fie pe primul loc şi este. Rezultatele sunt foarte bune.

Citește, dansează, înoată și e curajoasă

A, dar uitam Moşule să îţi mai spun că îi place foarte mult să citească. Pe lângă dansuri mai merge o dată pe săptămână la înot pentru condiţie fizică şi imunitate. Să îţi povestesc ceva legat de curajul ei: acum 3 luni am fost cu ea la stomatolog, acuzând dureri de dințișori. În urma consultaţiei mi s-a spus că pentru tratamentul de care avea nevoie trebuia or să îi facă anestezie injectabilă dacă se poate, dacă nu, inhalosedare. Am discutat cu ea, i-am explicat situaţia, iar ea a ales anestezia locală. Şi da, Moşule a fost foarte cuminte! Chiar şi doamna doctor a rămas impresionată de curajul ei. Dacă vrei să știi cum îşi petrece timpul liber, îţi pot spune că, în puţinele ore libere pe care le are, îi place să construiască Lego. Ce îşi doreşte de la tine anul acesta? Îţi voi ataşa şi scrisoarea ei. Sper să reuşeşti să îi îndeplineşti toate dorinţele. Te asigur că nu sunt multe”, ne-a scris mămica Adelinei.

