A început SCANDALUL. CFR A CÂȘTIGAT confruntarea cu Iași, în ultimele secunde. Dan Petrescu a fost ELIMINAT: „A făcut PILAF meciul”

CFR Cluj s-a impus cu scorul de 2-1 în partida disputată, vineri, pe teren propriu, împotriva celor de la CSM Poli Iași, în prima etapă a play-off-ului Ligii I.





CFR Cluj a debutat cu dreptul în play-off-ul campionatului intern, după succesul obținut, vineri, în Gruia, în confruntarea cu ACS Poli Iași. Ardelenii s-au impus cu scorul de 2-1 și își păstrează prima poziție în clasament. Gazdele au deschis scorul prin George Țucudean (10), oaspeții au egalat datorită lui Andrei Cristea (84 - penalty), iar golul victoriei a fost reușit de Billel Omrani (90+3).

Dan Petrescu a fost eliminat în finalul meciului, de arbitrul Iulian Călin, și și-a vărsat nervii în fața microfoanelor. „Arbitrajul a fost norocos. Dacă nu marcam la ultima fază, era viciere clară de rezultat. Am avut penalty clar la 1-0, iar penalty-ul lor a fost mult prea ușor acordat. Apoi, am avut alt penalty la Culio. Doar noi am primit galbene, ei nu! A făcut pilaf meciul! Nu știu dacă ieșenii mai pot plânge după un aut, așa cum au făcut-o împotriva noastră în sezonul regulat. În prima repriză am jucat mai bine, nu la fel am făcut în repriza secundă. E vina noastră că nu am marcat când trebuia golul de 2-0. Am făcut echipa în funcție de ce am făcut antrenamente. Dacă voi simți altceva etapa viitoare, voi schimba echipa”, a spus Petrescu la Telekom Sport.

„Nu e plăcut când primești gol în ultimul minut. CFR a meritat victoria, a fost echipa care a dominat, care a presat. Am intrat timorați în prima repriză, dar am evoluat mai bine în repriza secundă. E greu să iei puncte pe acest teren, dar am fost foarte foarte aproape. Putem să jucăm fotbal, putem să arătăm că putem domina adversarul, mă doare cum am jucat în prima repriză. Am fost nervos la pauză, dar am revenit în repriza a doua, egalând pe merit. Am avut o posesie mai bună, un presing mai agresiv. Păcat de acel gol primit pe final!”, a declarat și Flavius Stoican, antrenorul oaspeților, la Telekom Sport.

CFR Cluj a ajuns la 33 de puncte și este urmată de FCSB (28) și Craiova (26). Tot în play-off, CS „U” joacă, sâmbătă, pe teren propriu, cu Astra, iar FCSB o întâlnește, duminică, pe „Arena Națională”, pe Viitorul.

