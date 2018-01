Încă 7 ani cu Donald Trump: pe Dâmboviţa se anunţă un parastas reuşit!

În hărmălaia sărbătorilor, ştirea sfârşitului de an a trecut neobservată: consilierii premierului Theresa May au avertizat-o pe aceasta să se pregătească de o realegere a lui Donald Trump în 2020.





Informaţia, difuzată de foarte seriosul cotidian britanic The Daily Telegraph în prima zi de Crăciun, susţine că, în vreme ce actualul preşedinte îşi păstrează intactă baza electorală, nu există semne că ar putea apărea un contracandidat serios. Pe 6 octombrie, Doug Sosnik, vechi strateg al Partidului Democrat, fost consilier al preşedintelui Bill Clinton în perioada 1994 – 2000, publica în Washington Post (care este, alături de New York Times şi CNN, unul dintre vârfurile tridentului mediatic anti- Trump) un editorial cu titlul „Trump este pe cale să obţină realegerea”.

Textul lui Sosnik avea însă scopul clar al unui duş rece: era un manifest politic care avertiza tabăra Democrată să nu repete greşeala din 2016, considerându-l pe Trump perdant din start, ci să „se mobilizeze în spatele unui singur candidat” încă de pe acum. În schimb, articolul din Telegraph dă publicităţii o informaţie strategică, seacă, de uz intern pentru premierul britanic, astfel încât aceasta să-şi calibreze politicile pe termen mediu şi lung.

Deşi cu credibilităţi diferite, cele două materiale de presă se confirmă unul pe celălalt şi dezvăluie o realitate total diferită de cea vândută de presă şi politicieni publicului larg:

1. sondajele catastrofale despre popularitatea lui Trump, publicate în cascadă de presa americană şi preluate cu voluptate de media din întreaga lume, sunt în bună măsură mincinoase şi manipulatoare: Trump este departe de a fi „terminat”;

2. ancheta specială privind aşa-zisa înţelegere secretă dintre Trump şi Putin nu are şanse să clatine poziţia şefului de la Casa Albă, cu atât mai puţin să ducă la suspendarea acestuia. Dimpotrivă, investigaţiile arată până acum o complicitate a Democraţilor cu serviciile secrete ale statului – FBI, mai ales – pentru a împiedica alegerea lui Trump în 2016. Acest lucru face şi mai grea misiunea Partidului Democrat de a identifica un contracandidat credibil pentru 2020;

3. şansele unui „revoluţii de stradă” care să ducă la răsturnarea preşedintelui s-au redus drastic: mişcările anarhiste precum MoveOn.org, Black Lives Matter, Black Panther etc., finanţate de George Soros, care reuşeau să scoată milioane de oameni în stradă în primele zile şi săptămâni de mandat ale lui Trump, şi-au dat obştescul sfârşit, după ce acesta a pus treptat mâna pe pârghiile puterii, a redat încrederea poliţiei şi a reinstaurat ordinea pe străzi. La fel, Organizing for Action, mişcarea creată de Obama, gândită ca „guvern din umbră” şi „academie ideologică” pentru revitalizarea Partidului Democrat, a murit înainte de a se naşte;

4. opoziţia împotriva lui Trump din interiorul Partidului Republican (mişcarea Never Trump) este şi ea tot mai anemiată după ampla reformă fiscală care a tăiat masiv taxele pentru cetăţeni şi companii. Boom-ul produs de liberalizarea şi dezetatizarea economiei, de retragerea din păgubosul Acord Climatic de la Paris şi de revenirea la energiile convenţionale a sporit popularitatea lui Trump în rândurile antreprenorilor şi ale gulerelor albastre, segmentul activ al populaţiei, după opt ani în care iniţiativa şi munca au fost penalizate şi au fost favorizaţi asistaţii sociali, baza electorală Democrată.

Avertismentul dat de consilieri Theresei May încearcă să îi explice tocmai această realitate din spatele perdelei de fum create în jurul lui Trump, după ce, în ultimele luni, şefa guvernului de la Londra a părut să facă tot ce i-a stat în putinţă pentru a deteriora relaţiile cu Washingtonul. Mai întâi s-a răţoit la Trump pentru că a redistribuit pe Twitter trei filmuleţe cu atrocităţi săvârşite de musulmani, apoi s-a plasat în prima linie a acuzatorilor acestuia după recunoaşterea Ierusalimului. May s-a consultat la telefon inclusiv cu Erdogan, liderul „intifadei diplomatice” împotriva lui Trump, pentru ca apoi Marea Britanie să se numere printre cele 22 din 28 de ţări membre UE care au votat în Adunarea Generală a ONU o rezoluţie împotriva lui Trump. După ce, la începutul anului şi al mandatului lui Trump la Casa Albă, May părea încântată de oferta de parteneriat strategic făcută de acesta, inclusiv un „tratat comercial foarte, foarte puternic” care să compenseze efectele ieşirii din Uniunea Europeană, prim-ministra s-a întors – surprinzător şi inexplicabil - tot mai mult cu faţa spre Bruxelles şi cu spatele spre Washington.