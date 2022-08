Zuckerberg a recunoscut totul despre complotul FB-FBI. Informațiile despre Hunter Biden au fost cenzurate

The New York Post a pretins că e-mailurile făcute publice de pe laptopul lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, au arătat că vicepreședintele de atunci îl ajuta pe fiul său cu afacerile din Ucraina. Facebook și Twitter au restricționat partajarea articolului. Povestea New York Post a fost publicată cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile prezidențiale dintre Joe Biden și Donald Trump, pe care Biden le-a câștigat.

Mark Zuckerberg a spus că a luat decizia greșită în acel moment. „Când înlăturăm ceva ce nu ar trebui să facem, acesta este cel mai rău”, a spus Zuckerberg în podcastul lui Joe Rogan.

Ce informații erau pe laptop

Zuckerberg a susținut că un laptop, abandonat într-un atelier de reparații , conținea e-mailuri care includeau detalii despre fiul lui Joe Biden. Laptopul a fost abandonat chiar de Hunter Biden. Acesta i-a spus tatălui său că avea stabilită o întâlnire cu un magnat al energiei ucrainene. Totuși, nu există nicio înregistrare în programul lui Biden că o astfel de întâlnire a avut loc vreodată.

Zuckerberg i-a spus lui Rogan că „În contextul în care, FBI-ul a venit la noi și a spus „hei, ca să știi, ar trebui să fii în alertă maximă. Ne-am gândit că există multă propagandă rusă în alegerile din 2016”. El a mai precizat că FBI nu a avertizat Facebook despre povestea lui Biden. Totuși, rețeaua de socialiazare a considerat că „se potrivește cu acest tipar”.

Controlul asupra fiului președintelui Biden este reînoit

Totuși, rămâne o întrebare importantă. Ce făcea Hunter Biden în China și Ucraina? Hard disk-ul din laptopul său a fost oferit celor de la The New York Post de avocatul lui Donald Trump, Rudy Giuliani. De asemenea, la mai bine de un an de la apariția poveștii, Washington Post și-a efectuat propria analiză și a concluzionat că laptopul și unele e-mailuri erau probabil să fie autentice. Cu toate acestea, majoritatea datelor nu au putut fi verificate din cauza „manipularii neglijente a datelor”. New York Times a fost de acord că cel puțin unele dintre e-mailuri sunt autentice.

Rogan, unul dintre cei mai populari podcasteri din lume, cu o audiență de milioane pentru fiecare episod, a fost el însuși acuzat că a dezinformat în trecut. Zuckerberg a recunoscut că are dezacorduri în legătură cu povestea, despre care a spus că este o „o problemă hiper-politică”. „În funcție de ce parte a spectrului politic, fie crezi că nu l-am cenzurat suficient, fie l-am cenzurat mult prea mult”.

Ce a făcut Facebook cu articolul

Facebook nu a interzis complet partajarea articolului, ci a limitat în schimb cât de mult algoritmul său. Deci, deși oamenii puteau posta articolul și discuta despre el, era mai puțin probabil să se răspândească la noii utilizatori. În schimb, Twitter a interzis total partajarea articolului. Ambele companii de rețele de socializare au fost atacate de republicanii americani și de susținătorii lui Donald Trump. Astfel, au trebuit să își explice acțiunile înaintea unei audieri la Senatul SUA.

Meta, compania-mamă a Facebook, a subliniat că Zuckerberg a ținut cont de avertismentele FBI la acea audiere din 2020. Astfel, el a spus la interviul cu Joe Rogan că „nimic din toate acestea nu este nou”, informează BBC.