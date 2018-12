Ce zodii au noroc în anul 2019. Top 3 cu marii norocoşi. Teoria ciclurilor. Horoscop

Horoscop. Pentru a stabili care zodii sunt mai norocoase în anul 2019 s-a recurs la o analogie sincronică. S-au luat un număr de personalități, de pe tot globul, de la jumătatea secolul XX, câte 215 pentru fiecare zodie, adică 2.580 de persoane cu o biografie știută și s-a cercetat care a avut noroc, sau nu, în anul 1959.





Cu mare regret am constata că nu mai am cu cine să vorbesc pe românește despre astronomie, exceptându-l pe domnul Adrian Șonka, demnul urmaș la Observatorul Amiral Urseanu al bunului meu prieten, Harald Alexandrescu, Domnul să-l odihnească aproape de stele. Pe ”Dimineața Astrologilor” sunt destui astronomi și matematicieni. Ei fac bani cu astrologia și îi cheltuiesc pe cercetarea fundamentală, în astronomie. Nu toți sunt angajați la observatoare mari, la stat, la NASA sau JAXA. Sunt mulți ”particulari” sau angajați ai unor Universități, fără venituri mari. Fac bani astrologind pe la televiziuni și în ziare. Așa că le-am pus la dispoziție ”Horoscopul anului 2019 – în Anul Porcului, nu fiți porci!”, o lucrare de 97 de pagini. L-au tradus cu Google, l-au adaptat și apoi mi-au mulțumit mult de tot. Brazilianul a fost cel mai entuziast, zicea tot timpul ”solid gold, solid gold” referindu-se la horoscopul meu. I-am scutit pe prietenii mei de pe ”Dimineața Astrologilor” de multe calcule și interpretări, pentru că din luna aprilie tot calculez, rulez programe și consult efemeridele pentru întocmirea horoscopului pe anul 2019.

Anul 2019 este un an al NOROCULUI. Doar este Anul Porcului! Și în limba română există vorba ”ai noroc porcesc” sau ”ai noroc ca porcul”! Dar, nu tot timpul și nu la toate zodiile!

Pentru întocmirea horoscopului pe zodii și global pentru anul 2019 am luat în considerare teoria astrologiei creștine a cardinalului Pierre d’Ailly. El considera că există o corespondență ciclică între tipurile de evenimente din istorie și conjunctura astrală. Adică, ”ce a fost, o să mai fie!”

Cu mult timp înaintea lui, cu vreo două mii de ani, chinezii ajunseseră la aceiași concluzie. Teoria ciclurilor. Zodiacul chinezesc se bazează pe zodiile zoomorfe de lungimea unui an, între Lunile noi respective, dar are un ciclu de 60 de ani în care se repetă zodia și elementul respectiv, adică apă, lemn, foc, pământ, metal. Anul 2019 este anul Porcului de Pământ, negativ. Ani ai Porcului de Pământ, negativ, au mai fost anii 1959 și 1899. 1959 seamănă cu 1899! Ani de trecere, nu au fost războaie mondiale, sau catastrofe majore. Ani, norocoși! Conform teoriei ciclurilor sunt foarte mari șanse ca și anul 2019 să fie un an asemănător cu anul 1959. Aștept să mi se comunice din Hong Kong care este culoarea anului 2019, hotărâtă de cei 12 Înțelepți ai Chinei. De obicei, Consiliul Înțelepților se ține în prima jumătate a lunii octombrie, în fiecare an. S-a stabilit pentru anul 2019 culoarea GALBEN-VERDE, a iubirii si norocului!!

Pentru a stabili care zodii sunt mai norocoase în anul 2019 s-a recurs la o analogie sincronică. S-au luat un număr de personalități, de pe tot globul, de la jumătatea secolul XX, câte 215 pentru fiecare zodie, adică 2.580 de persoane cu o biografie știută și s-a cercetat care a avut noroc, sau nu, în anul 1959. Pe baza statisticii obținute putem să afirmăm că în anul 2019 semnele de foc, în ordinea Berbec, Săgetător și Leu sunt cele mai norocoase zodii în anul Porcului de Pământ. Adică cei mai norocoși în anul 2019 se poate să fie Berbecii!

