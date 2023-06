Destinații de weekend. Sfârşit de săptămână în Bucureşti şi în ţară

Cea de-a doua ediţie a Bucharest Opera Festival începe, la 16 iunie, pe scena Operei Naţionale Bucureşti. Evenimentul debutează, de la ora 19.00, cu premiera spectacolului de operă „Nunta lui Figaro”, de W.A. Mozart, în regia maestrului Sir David Pountney, realizat în coproducţie cu Opera din Tel Aviv.

Potrivit unui comunicat al ONB transmis AGERPRES, Sir David Pountney aduce o abordare „inovatoare şi captivantă” uneia dintre cele mai cunoscute opere ale lui Mozart, printre cele mai apreciate spectacole ale repertoriului liric mondial, combinând elemente de actualitate cu autenticitatea operei lui Mozart. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ethan Schmeisser. Din distribuţie fac parte, printre alţii: Andrei Cocîrlea (invitat) în rolul lui Figaro, Oana Şerban (invitată) în rolul Susannei, Oana Andra în rolul Contesei şi Adrian Mărcan în rolul Contelui Almaviva.

Programul Festivalului de operă de la București

Cu o carieră impresionantă care se întinde pe decenii, Sir David Pountney a cucerit publicul din întreaga lume prin regiile de pe marile scene, printre care amintim Royal Opera House Covent Garden din Londra, Teatrul Bolşoi din Moscova, Teatrul Regal din Stockholm, Metropolitan Opera din New York şi Teatrul Scala din Milano.

Până în ultima zi a festivalului, 24 iunie, publicul va avea ocazia să se delecteze cu alte trei titluri reprezentative ale repertoriului liric clasic, titluri care nu se află în repertoriul bucureştean în acest moment. Mai exact, Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa participă cu spectacolul „Pescuitorii de perle” („Les pecheurs de perles”) de Georges Bizet. Reprezentaţia va avea loc luni, 19 iunie, ora 19.00, pe scena Operei Naţionale Bucureşti.

Opera Braşov invită publicul în ziua de 21 iunie 2023, de la ora 19.00, să urmărească operă bufă „Cosi Fan Tutte” de W.A. Mozart. Cel de-al treilea titlu esenţial al repertoriului liric clasic ce va fi interpretat în cadrul Bucharest Opera Festival este „Manon Lescaut” de G. Puccini, prezentat de Teatrul Naţional din Belgrad, în coproducţie cu Opera Madleniaum, la 17 iunie, ora 19.00.

În total, cea de-a doua ediţie a Bucharest Opera Festival propune publicului nouă spectacole diferite, printre invitaţi numărându-se, pe lângă cei menţionaţi, Opera Maghiară de Stat din Budapesta, Opera Naţională Română din Iaşi şi Opera Naţională Română Timişoara.

Bucharest Opera Festival urmăreşte consolidarea unei platforme de prezentare a celor mai valoroase companii de operă şi balet din ţară şi străinătate, care să încurajeze schimburile culturale şi să promoveze proiectele muzicale şi culturale ale acestora. Biletele sunt disponibile pe site-ul http://tickets.operanb.ro/ şi la Casa de Bilete a Operei Naţionale Bucureşti.

Festivalului Sounds of Oradea

În perioada 16-18 iunie, are loc cea de-a doua ediţie a Festivalului Sounds of Oradea. Publicul orădean are ocazia să asiste la patru evenimente muzicale, cu artişti invitaţi de pe trei continente, potrivit Asociaţiei pentru Promovarea Turismului în Oradea şi Regiune (APTOR). Directorul artistic al acestui festival este dirijorul catalan David Gimenez Carreras, nepotul şi dirijorul celebrului tenor José Carreras.

Festivalul începe vineri, de la ora 20.00, în Piaţa Unirii, cu American Classics Nights, un spectacol dedicat marilor compozitori americani. Spectacolul include piese celebre şi capodopere precum „West Side Story”, „An American in Paris” sau „Rhapsody in Blue”. Dirijorul Noam Zur, din Israel, alături de soprana română Lorena Puican şi Orchestra Filarmonicii de Stat Oradea vor fi gazdele serii.

„Misa Criolla” de Ariel Ramirez, „una dintre cele mai emoţionante compoziţii religioase ale secolului XX”, potrivit organizatorilor, va fi interpretată în ziua de 17 iunie, de la ora 14.00, în Catedrala romano-catolică, de fiul compozitorului, Facundo Ramirez, împreună cu un grup de instrumentişti folclorici argentinieni, alături de tenorul venezuelean Reinaldo Droz şi Corul Filarmonicii Oradea. Programul muzical va mai include şi lucrări ale unor compozitorilor argentinieni, precum Ginastera şi Guastavino.

Concertul numit „A Fuego Lento” va fi susţinut în timpul serii, tot în data de 17 iunie, de la ora 20.00, la Teatrul Regina Maria, de pianiştii Vanessa Perez şi Kristhyan Benitez. Festivalul Sound of Oradea se va încheia duminică, 18 iunie, de la 20.00, tot în Piaţa Unirii, cu un concert de operă, dirijat de David Gimenez Carreras şi susţinut de tenorul José Cura, mezzosoprana Ester Pavlu, şi orchestra Filarmonicii de Stat Oradea.

Sounds of Oradea Festival (SO Festival) este conceput şi organizat de către Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune şi Primăria Municipiului Oradea. Biletele pentru spectacole s-au pus în vânzare online pe platforma iabilet şi la casieria Filarmonicii de Stat Oradea, publicul meloman având posibilitatea şi de a-şi achiziţiona abonamente. Concertul în catedrală va avea intrarea gratuită.

Istoria Holocaustului prezentată cu ajutorul benzilor desenate

O expoziţie de bandă desenată realizată în cadrul unui proiect dedicat cunoaşterii Holocaustului din România este programată la Botoşani, în ziua de sâmbătă, 17 iunie, de la ora 11.00. Evenimentul începe la Hotelul Rapsodia cu un dialog despre istorii locale, acţiunea continuând de la ora 12.30, pe Pietonalul Unirii, cu inaugurarea expoziţiei de bandă desenată. La realizarea acesteia au contribuit elevi şi cadre didactice de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de organizatori, Freedom House şi Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, expoziţia de la Botoşani, împreună cu o expoziţie similară ce a avut loc la Ploieşti în ziua de 15 iunie 2023, aparţin unui proiect care de derulează încă din decembrie 2022.

„Imagini din trecut. Holocaustul din România” este un proiect care ne apropie de experienţele trăite de evrei şi romi în perioada Holocaustului din România şi ne prezintă o istorie diferită a comunităţilor în care locuim; o istorie a celor persecutaţi, deportaţi, exterminaţi pentru că au fost/s-au născut altfel, transmit organizatorii.

Proiectul „Holocaustul din România, în benzi desenate realizate de elevi. Trecutul se vede în prezent” este finanţat prin Programul Citizenship, Equality, Rights, Values. Iniţiatorii propun un set de zece expoziţii stradale care spun povestea evreilor şi a romilor din 10 judeţe, localităţile fiind selectate pentru a acoperi multiplele faţete ale Holocaustului sub autoritatea română.

Înainte de fiecare expoziţie, este organizat un atelier pentru 22 de studenţi din licee locale, pentru a explica conceptul proiectului, a prezenta istoria comunităţilor locale de evrei şi romi şi pentru a încuraja contribuţia la realizarea naraţiunii. Expoziţiile vor fi prezentate şi în format digital, pe website-ul proiectului, cu acces deschis, astfel încât profesorii să le poată utiliza în clasă. Totodată, expoziţiile în format tipărit vor fi împrumutate, la cerere, şcolilor din toată ţara.

Evenimentul de închidere a proiectului va consta într-o expoziţie deschisă la Bucureşti care va reuni o selecţie de panouri din expoziţiile locale, toate cele zece expoziţii urmând a fi publicate într-un album de bandă desenată.

Festivalul Flight Festival – District23, Timișoara

Între 17 şi 19 iunie, se desfăşoară Festivalul Flight Festival – District23. Evenimentul are loc pe aerodromul Cioca din apropierea Timişoarei şi face parte din programul Capitala Culturală Europeană 2023.

Vor urca pe scenă artişti precum: Rag’n’Bone Man, Clean Bandit (un grup englez de muzică electronică, format la Cambridge în 2008), John Newman (un muzician britanic, DJ, compozitor şi producător, cunoscut publicului prin melodia Love Me Again), trupa de rock alternativ S.A.R.S. (o formaţie din Serbia care aduce în faţa publicului un melanj de pop-rock, reggae, blues, jazz, hip hop şi muzica etnică din Serbia) şi Tom Odell (cântăreţ şi compozitor englez care a câştigat premiul BRITs Critics’ Choice Award la începutul anului 2013).

Festivalului Internaţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii în Bucureşti”

Între zilele de 17 şi 18 iunie, are loc cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Muzici şi Tradiţii în Bucureşti”, eveniment organizat de Primăria Municipiului Bucureşti, prin CREART – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti.

Deschiderea festivalului va fi marcată printr-o paradă a costumelor populare, potrivit unui comunicat al Primăriei Capitalei transmis AGERPRES. Peste 400 de artişti îşi vor prezenta costumele, cântecele şi dansurile, într-o paradă care va începe de la ora 14.00, din Piaţa George Enescu (Ateneul Român), pe Calea Victoriei, devenită pietonală. Artiştii se vor deplasa spre Piaţa Victoriei, până pe şoseaua Kiseleff, unde, de la ora 15.00, va începe programul artistic, care reuneşte, pe scena festivalului, vedete de muzică populară, ansambluri şi orchestre reprezentative pentru toate regiunile ţării, minorităţi şi comunităţi naţionale şi ansambluri internaţionale.

Pentru a celebra multiculturalismul, în cadrul acestei ediţii a festivalului vor participa la paradă ansamblurile profesioniste internaţionale „Nastroenie” din Bulgaria, „Sveti Sava” din Serbia şi „Anadolu Folklor Vakfi” din Turcia.

Alături de acestea, vor oferi reprezentaţii ansambluri precum „Junii căluşarilor” (Olt), „Tigrii Carpaţilor” (Argeş), „Cununa Carpaţilor” (Bucureşti), „Mureşul” (Târgu Mureş), „Transilvania” (Baia Mare), „Burnasul” (Alexandria), „Ciprian Porumbescu” (Suceava). Vor fi reprezentate următoarele minorităţi: bulgară – Ansamblul „Asiga” (Tulcea), slovacă – Ansamblul „Datelinka” (Bihor), ucraineană – Ansamblul „Kozaciok” (Suceava), romă – Ansamblul „Phralipen” (Tulcea), greacă – Ansamblul „Ellas”(Bucureşti), turco-tătară – Ansamblul „Tuna” (Tulcea) şi Fanfara din Cozmeşti (Iaşi) şi Fanfara din Bănia (Caraş – Severin), potrivit Agerpres.