Credincioşii merg special la biserică şi la cimitir, curăţă mormintele şi le înfrumuseţează cu flori, în amintirea celor care cândva i-au însoţit pe drumul vieţii. Mii şi mii de lumânări sunt aprinse în memoria celor trecuţi în eternitate. Se spune că de Ziua Mortilor porţile Tărâmului de Dincolo se deschid iar morţii vin să-i viziteze pe cei vii, scrie Realitatea.

Semnificaţia Zilei morţilor se regăseşte în spiritualitatea Bisericii Romano-Catolice, însă tradiţia a fost preluată în timp şi de ortodocşi, luterani, calvini sau unitarieni. În general, Biserica Ortodoxă face pomenirea morţilor sâmbăta. Unii credincioşi ortodocşi sărbătoresc Ziua Mortilor nu în 1 noiembrie, ci în prima sâmbătă din luna noiembrie, dar anul acesta sâmbăta cade în ziua de 2 noiembrie.

Pe 2 Noiembrie în cimitir, de a duce flori şi coroniţe de flori, de a aprinde lumânări şi a ne ruga pentru sufletele morţilor. În Biserici, se săvârşeşte vecernia (slujba de seara) în memoria celor trecuţi în veşnicie. Pe 2 Noiembrie, preoţii catolici au dreptul să oficieze trei liturghii, una pentru proprii răposaţi, una pentru sufletele celor care au murit în cele două războaie mondiale şi una pentru sufletele credincioşilor care au aparţinut de parohia respectivă.

ZIUA MORŢILOR este cunoscuta, in special in Transilvania, ca si ziua de „Luminatie“ sau „Ziua Mortilor“. In fiecare an, mii de credinciosi merg la mormantul celor care au trecut in eternitate, aranjeaza morminte, aprind o lumanare, spun o rugaciune si dau pomana pentru amintirea celor dragi. Istoria acestei zile este una care se intinde pe durata a cateva secole, fiind caracteristica religiei catolice.