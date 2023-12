Ziua de 16 decembrie 1989 când s-a strigat primul ”Jos Ceaușescu”. Cum au fost atacați protestatarii la Timișoara

În 16 decembrie 1989, zeci de timișoreni s-au îndreptat către casa pastorului Laszlo Tokes. Acesta primise un ordin de evacuare din casa în care se afla, iar soția lui era gravidă. Oamenii au mers pentru a-l susține iar protestul era unul pașnic. 2000 de oameni s-au strâns la protest, acela a fost momentul când dictatorul a luat decizia de a trimite armata și pompierii să intervină.

Pompierii au intervenit cu apă rece și spumă, în contextul iernii, era greu de suportat. Iar armata… cu scutierii. Managerul unii orfelinat baptist care a participat la protest a explicat cum s-au întâmplat lucrurile.

”Nu o să uit niciodată imaginea aceea! Din partea stângă veneau camioane de pompieri şi şpreiau, udau oameni cu apă şi cu spumă. Era iarnă. Da, dar niciodată nu am văzut pompierii să acţioneze aşa. Dar de peste pod, de la Catedrală, venea armata noastră, dar într-un fel din nou în care armata română să fie îmbrăcată vreodată.

Veneau scuturi, bastoane aveau, cu coifuri, arata ca în imperiul roman, cu scuturi. Dintr-o parte veneau pompierii, dintr-o parte venea armata şi toată lumea era prinsă. Nu mai aveai cum să pleci decât dacă mergeai pe străzi lăturalnice.”

Primele arestări din Decembrie 1989

Un professor universitar care a particpat și el la evenimente a explicat că atunci s-a auzis și primul ”Jos Ceaușescu”. ” Toată Revoluţia din Timişoara a fost făcută de 4.000 de oameni, după 20 a fost altceva. Dar Revoluţia efectivă a fost în 15, 16, 17,18, abia în 20 au ieşit fabricile.

Şi am avut frică. Una dintre doamne se uita la noi de la ferestre şi un miliţian a început să strige isteric, un miliţian gras cu chipiu. Ne uitam unii la alţii. Nu aveam curaj să vorbim, stăteam muţi toţi. Şi doamna asta a strigat: „Ce staţi aici?” Am văzut că lumea începe să plece. Am venit să ne uităm. Şi am simţit pe cei care au rămas.

Ideea aceasta de strigăt care face lumea: Fiat Lux. Pentru că nu am putut vorbi până când cineva a strigat: „Jos Ceauşescu!”. A povestit Daniel Vighi, profesor universitar. Cert este că după primele evenimente de la Timișoara au avut loc și primele arestări.

Ele au fost însoțite de bătăi și de celelalte proteste din ziua de 17 decembrie, Dictatorul simțea că pierde controlul, oamenii din întreaga țară aveau nevoie de o scânteie pentru a-și exprima nemulțumirile. Și acea scânteie a fost Timișoara.