Ziua cea mare pentru naționala României. „Tricolorii” își află cei doi adversari care le vor sta în calea către Mondial

Naționala României își află, astăzi, adversarii peste care trebuie să treacă în cele două meciuri de baraj pentru a se califica la Campionatul Mondial din 2026 găzduit de SUA, Mexic și Canada. Tragerea la sorți va începe de la ora 14.00, iar ceremonia este găzduită de sediul FIFA de la Zurich (Elveția), conform frf.ro.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu se va afla în urna a patra, obținând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Națiunilor 2024/25.

Urnele pentru tragerea la sorți vor fi următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcție de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câștigătoarele de grupă din Liga Națiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):

Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina Urna 2: Polonia, Țara Galilor, Cehia, Slovacia Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinală, prima reprezentativă va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naționala noastră va juca finala împotriva câștigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 și alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorți. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorți.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a plecat, ieri, la Zurich, pentru a asista la tragerea la sorți. El este însoțit de unul dintre „secunzi”, Florin Constantinovici.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene și intercontinentale.

Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în ziua de 5 decembrie, în capitala SUA, la Washington, de la ora 19:00.