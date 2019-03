Zina Dumitrescu a murit, ieri, la 82 de ani

„Aș face tot ce am făcut pentru că nu regret nimic din c e am făcut. Nimic!”. Sunt cuvintele rostite de Zina Dumitrescu, celebra creatoare de modă, cu cât eva zile înainte de a închide pentru t otdeauna ochii. Ieri, în jurul orei 16.00, inima fostei directoare a „ Casei de modă Venus” a înc etat să mai b ată.





Numită și „mama Zina” , creatoarea de modă a lans at manechine c are au de venit c elebre pr ecum R omanița Iovan, D ana Săvuică, M elek Ament, Bianc a Brad sau Jeanine. „În ultima perio adă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilo grame. La ora actuală, dânsa mănâncă c am jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai est e la f el de mar e cum er a acum două-trei luni. În c ontinuare, noi sunt em alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vr ea. E o perio adă mai gr ea pentru dânsa şi r efuză”, a mărturisit pr esei, nu cu mult timp în urmă, Ion Cas sian, proprietarul azilului c are i-a f ost casă și masă ani la rând Zinei Dumitrescu.

