Angajații din România ar putea beneficia de zile libere suplimentare pentru urgențe familiale, programe flexibile și sprijin pentru îngrijirea copiilor, în funcție de politicile adoptate de angajatori. Măsurile au fost discutate luni, 26 octombrie, la Palatul Parlamentului, în cadrul unei inițiative care urmărește introducerea, din 2027, a unui sistem național de certificare a companiilor care susțin echilibrul dintre viața profesională și cea de familie.

Acordarea unor zile libere suplimentare pentru părinți și pentru salariații care îngrijesc rude dependente se numără printre măsurile analizate pentru viitorul standard național destinat companiilor prietenoase cu familia.

Propunerea a fost prezentată în cadrul conferinței „Family-Friendly Companies – Investment in Families Is an Investment in the Economy”, organizată de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă.

La discuții au participat parlamentari, reprezentanți ai companiilor și ai societății civile. Inițiativa se află în etapa de elaborare, iar eventualele beneficii nu reprezintă, în prezent, noi obligații legale pentru angajatori.

Viitorul sistem de certificare ar urma să evalueze companiile în funcție de măsurile prin care își sprijină salariații care au responsabilități familiale. Printre criteriile propuse se află acordarea unor zile libere suplimentare pentru părinții care trebuie să gestioneze situații urgente legate de copii.

O facilitate similară ar putea fi luată în calcul și pentru angajații care au în îngrijire părinți vârstnici sau alte rude dependente.

Lista beneficiilor analizate include:

Zile libere suplimentare pentru urgențe familiale;

Programe flexibile și posibilitatea de a lucra de acasă, acolo unde activitatea permite;

Ajutor financiar sau logistic pentru creșă, grădiniță și afterschool;

Măsuri pentru revenirea la serviciu după concediul parental;

Flexibilitate pentru salariații care îngrijesc persoane dependente;

Protecție împotriva discriminării femeilor însărcinate și a părinților;

Beneficii suplimentare în domeniul sănătății și fertilității.

Evaluarea companiilor nu ar urma să se limiteze la verificarea beneficiilor menționate în contracte sau în regulamentele interne. Un criteriu important ar fi posibilitatea angajaților de a utiliza efectiv aceste facilități, fără ca decizia să le afecteze parcursul profesional.

Proiectul urmărește introducerea unui mecanism național de evaluare, inspirat de sistemele utilizate în Germania pentru recunoașterea angajatorilor care sprijină viața de familie. Pe lângă certificarea companiilor, sunt analizate posibilitatea acordării unor stimulente fiscale și realizarea unui clasament național.

Alexandra Dobre, fondatoarea Asociației Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, a declarat că inițiativa urmărește stabilirea unor criterii care să reflecte măsurile aplicate în practică de angajatori.

„Nu vrem să facem un clasament de imagine, ci un instrument cu criterii clare, transparente și relevante, care să evidențieze ce funcționează. Ne dorim să aducem exemplele bune în prim-plan și să creăm un standard atât pentru companii, cât și pentru autoritățile publice”, a declarat Alexandra Dobre.

Obiectivul este elaborarea cadrului național în 2027, acesta urmând să poată constitui ulterior baza unei inițiative legislative. Deocamdată, metodologia de evaluare, criteriile definitive și eventualele facilități fiscale nu au fost stabilite.

Simona Bucura-Oprescu, fost ministru al Muncii și actual deputat, a susținut necesitatea adoptării unui cadru legislativ care să definească standardele aplicabile companiilor prietenoase cu familia. Aceasta a făcut referire la legătura dintre politicile de sprijinire a angajaților și competitivitatea mediului economic.

„Competitivitatea companiilor nu vine doar din costul energiei sau din nivelul tehnologic, ci și din investiția în capitalul uman, în oamenii care creează valoare prin implicarea lor în companii. Trebuie să creăm cadrul legal care să standardizeze ce înseamnă Family-Friendly, așa cum există modele și în alte țări”, a declarat aceasta.

Marius Humelnicu, președintele Comisiei pentru Muncă, Familie și Protecție Socială din Senat, a susținut că introducerea acestor măsuri ar trebui analizată împreună cu posibile facilități fiscale și modificări ale legislației muncii. Senatorul a inclus printre priorități și politicile pentru facilitarea accesului tinerilor la locuințe.

„Mediul de afaceri răspunde rapid la nevoile angajaților. Trebuie să valorificăm aceste experiențe și să le aducem în Parlament, pentru a dezvolta legi care să contribuie la retenția tinerilor. Este nevoie de un pachet de măsuri și de o armonizare a legislației, nu de o singură măsură”, a afirmat senatorul.

La rândul său, vicepreședintele Senatului, Mihai Coteț, a susținut că sprijinul acordat familiilor trebuie completat prin investiții în infrastructură și servicii publice, astfel încât tinerii să fie încurajați să rămână în România.

În timpul conferinței au fost prezentate și rezultatele cercetării „Ce îi apasă pe părinții din echipa ta și nu îți spun”, realizată de Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă. Potrivit datelor prezentate, 43% dintre mamele angajate au lipsit neplanificat de la serviciu în ultimul an. Dintre participante, 31% au declarat că au invocat un alt motiv pentru absență, deoarece s-au temut că menționarea responsabilităților familiale le-ar putea afecta cariera.

Studiul mai arată că 35% dintre respondenți și-ar dori zile libere suplimentare pentru situațiile urgente care îi privesc pe copii.

În același timp, 32% au indicat preferința pentru o săptămână de lucru de patru zile. Alte rezultate prezentate în cadrul cercetării arată că 22% dintre mamele intervievate și-ar dori acces la servicii de creșă, grădiniță sau afterschool. De asemenea, 22% dintre părinții angajați au raportat dificultăți de concentrare la locul de muncă.

Datele prezentate indică problemele cu care se confruntă o parte dintre salariații care încearcă să își împartă timpul între obligațiile profesionale și îngrijirea familiei.

Reprezentanții mai multor companii au participat la discuțiile privind introducerea sistemului de certificare și au prezentat exemple de beneficii acordate propriilor salariați. Oussama Jabri, director general al Merck România și responsabil pentru clusterul Europei Centrale, a prezentat politicile companiei privind flexibilitatea programului și sprijinirea angajaților. Printre acestea se numără posibilitatea muncii de la distanță, zile libere pentru îngrijirea persoanelor apropiate și beneficii pentru fertilitate.

„Oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între a fi angajați buni și a fi prezenți pentru familiile lor. Sprijinirea familiilor este o investiție în oameni, în loialitatea și starea lor de bine și, în cele din urmă, în performanța companiei”, a declarat Jabri.

Ionuț Stanimir, director de marketing și comunicare al BCR, a susținut dezvoltarea unor parteneriate între companii și autorități pentru investiții în educație și măsuri destinate familiilor. Silvia Jalea, director de comunicare al ING România, a arătat că beneficiile pentru părinți trebuie integrate în practicile organizaționale, nu doar prezentate în ofertele de angajare. La conferință a participat și Roxana Elena Ghioca, director general al Austrotherm România, care a încurajat implicarea companiilor din sectorul construcțiilor.

Propunerea privind certificarea companiilor prietenoase cu familia a fost discutată și în contextul problemelor demografice cu care se confruntă România. Conform datelor prezentate de organizatorii conferinței, în 2025 au fost înregistrați aproximativ 145.700 de născuți-vii, cel mai redus nivel anual din 1930 până în prezent.

Scăderea natalității și îmbătrânirea populației sunt asociate cu dificultăți pentru piața muncii și pentru sistemele de protecție socială.

Inițiatorii consideră că măsurile de sprijinire a angajaților cu responsabilități familiale ar putea contribui la păstrarea personalului și la reducerea dificultăților întâmpinate de părinți. Pentru anul 2027 este prevăzută elaborarea criteriilor și a mecanismului național de certificare a companiilor Family-Friendly.

În acest moment, acordarea unor noi zile libere nu a fost aprobată prin lege, iar autoritățile nu au prezentat un calendar pentru introducerea eventualelor facilități fiscale.