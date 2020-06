După 10 zile de la internarea sa în spital, medicii i-au făcut a treia testare pentru coronavirus. Din păcate, testul a ieșit pozitiv și de această dată.

Inițial, Marcel Pavel a crezut că are o simplă răceală. După ce a ieșit pozitiv la prima testare, a fost internat la spital.

După a zecea zi de tratamente, medicii au anunțat că a scapat de masca de oxigen și de perfuzii, însă virusul este încă prezent.

În aceeași perioadă au fost internate și alte persoane care au luat contact cu Marcel Pavel.

Andrei Ștefănescu este în continuare infectat, și pentru acesta testul a ieșit pozitiv.

În aceeași situație sunt și Ozana Barabancea, dar și actriţa Adriana Trandafir.

Reamintim că Marcel Pavel a fost diagnosticat cu coronavirus și internat la Institutul „Matei Balş”.

La puțin timp de la internare, Marcel Pavel a scris pe pagina sa de socializare că mai are de trecut încă o perioadă dificilă în viața sa.

„În ultimile zile am trecut prin momente cumplite si de aceea este lesne de înțeles că nu am mai apărut aici pe rețelele de socializare. Cu ajutorul bunului Dumnezeu și a întreg personalului Institutului „Matei Balș” am fost salvat, dar mai având încă o perioadă dificilă de trecut și voi reveni la viață cum s-ar spune! Mă plec în fața acestor eroi pentru priceperea, gesturile și eforturile extraordinare ale medicilor, asistentele medicale, infirmierelor de la „Institutului Matei Balș”, a scris artistul.

Monica Anghel a spus și ea care au fost cauzele îmbolnăvirilor cu COVID-19.

„La filmări, nu poți să te duci să porți mască. Nu poți să faci personaje cu masca pe față. Este imposibil să faci un personaj și să porți masca de protecție, nu se poate. E ca și când intră un medic chirurg în sala de operație și îl pui să opereze cu bricheta. Nu știu câte persoane erau la filmări, nu le-am numărat. Toată partea tehnică și producția au purtat măști. Nu poți să dai vina pe cineva că a adus virusul. Mi se pare aberant, i se putea întâmpla oricărui om”, a mai explicat artista, potrivit romaniatv.net