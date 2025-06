Sport Zicu nu e sigur ca pleacă la Farul: Au fost discuții cu mai multe cluburi, dar nu vreau să spun nimic







Metaloglobus - Poli Iași 1-0. Ianis Zicu (41 de ani) a făcut istorie, devenind primul antrenor care a condus Metaloglobus în prima ligă. Zicu a intrat în direct și a oferit prima reacție după această realizare.

Zicu, răspuns enigmatic

Întrebat despre posibila sa plecare la Farul Constanța, Zicu a dat un răspuns enigmatic, lăsând să se înțeleagă că ia în considerare orice ofertă, mai ales în contextul promovării.

„Au fost discuții cu mai multe cluburi, dar nu vreau să spun nimic până nu iau o decizie finală. Ciprian Marica, prezent la Clinceni, este primul care a avut încredere în mine și m-a adus în antrenorat. A venit și astăzi să mă susțină. În cariera mea am câștigat 9 trofee, dar nu m-am bucurat niciodată cum ar fi trebuit. Astăzi… a fost diferit”, a afirmat Zicu.

Nu ar fi părăsit echipa dacă nu ar fi promovat

El a subliniat că ar fi părăsit echipa dacă aceasta nu ar fi promovat, fiind extrem de încântat de momentul istoric.

„Am dus totul până la capăt. Este o seară frumoasă pentru toți acești jucători care s-au străduit și au suferit, iar acum merită această reușită. Am refuzat să discut despre obiectivele clubului, deoarece oriunde mergeam, primeam întrebarea: «Voi chiar vreți?».

Băieții au demonstrat că își doresc, iar clubul a vrut, altfel nu ar fi obținut licența de promovare. Toată lumea a dorit acest lucru, iar cu puțin noroc am reușit să promovăm.

Cred că suntem unul dintre cluburile cu cele mai mici bugete din Liga 2, chiar mai mic decât al altor echipe din Liga 3. Am avut grijă ca jucătorii să fie fericiți. Nu pot spune dacă am adus bani de acasă. Aștept ca clubul să se ocupe de jucători și să le ofere o primă consistentă. Patronul mi-a spus că vom discuta după meci. Eu am în contract o primă de promovare și de play-off”, a mai spus Zico.

Zicu: Nici nu știam ce primă de play-off aveam

Ianis Zicu, după ce a dus Metaloglobus în Superligă: „Nimeni nu s-a gândit că PSG va înfrunta Inter așa cum a făcut-o :)”

„Nici nu știam ce primă de play-off aveam. Am semnat vara aceasta cu o singură condiție: să rămână 14 jucători din echipa care a terminat sezonul trecut. Ieri, cine s-ar fi gândit că PSG poate înfrunta Inter cu 5-0? Nimeni.

La fel cum nimeni nu s-a gândit că noi putem înfrunta Iașiul. Sunt convins că acest club poate merge mai departe, cu acest spirit sănătos. Indiferent dacă eu sunt antrenor sau altcineva”, a mai afirmat Ianis Zicu.

Ce a spus Ianis Zicu despre Farul

„Am avut discuții cu mai multe cluburi din Liga 1, dar am considerat că trebuie să merg până la capăt. Am crezut în reușita clubului și am continuat. De mâine voi avea timp să mă gândesc. Dacă nu promovam, aș fi fost foarte trist pentru jucători. Acum pot lua în considerare această opțiune (n.r. - să plece), în cazul în care va apărea o ofertă.

Băieții au înțeles mesajele pe care le-am transmis. S-au uitat în ochii mei și au fost pregătiți. Sper să fie fericiți cu ceea ce au realizat. Pentru anul viitor, cred că trebuie să păstrăm 80-90% dintre ei. E mai bine așa decât să aducem jucători străini care retrogradează și pleacă” a mai adăugat Zicu.