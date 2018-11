Ziaristul nu e un profet. E pur și simplu un reporter politic. România lui Cristoiu

În mai multe rînduri am zis jurnalistului, evident, jurnalistului adevărat, Istoric al clipei. Meseria asta, de istoric al clipei, e infinit mai grea decît cea de Istoric. Istoricul are în fața sa, pe masa zisă și birou, aproape toate datele cerute de o radiografie corectă sau minim corectă a celor întîmplate. Istoricul are la dispoziție mai ales finalul întîmplărilor, a căror succesiune primește porecla de eveniment istoric.





