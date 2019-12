Florin Talpan, juristul de la CSA Steaua, a avut un discurs virulent, atunci când a vorbit despre o știre care a fost preluată de întreaga mass-media din România. UEFA a întocmit un top all time al echipelor de club și FCSB apare pe locul al 27-lea, sub numele de Steaua. Talpan i-a criticat pe ziariștii care au preluat o informație oficială, publicată de forul european, care în opinia sa nu ține cont de hotărârile instanțelor din România.

„Acest gen de știri eu le consider știri de dezinformare publică . Așa zise știri penibile. Nu înțeleg cum jurnaliștii din România pot să scrie așa ceva. La fiecare 2-3 luni e reluată și publicată aceeași stire, al cărui titlu anunță o mare lovitură pentru mine, de parcă m-ar afecta pe mine personal sau familia mea că FRF nu respectă legile și nu informează UEFA în legătură cu deciziile justiției din România. Ceea ce publică UEFA pe propriul site nu e o lovitură nici pentru mine personal și nici pentru Steaua București.

Este în schimb o lovitură pentru imaginea lor pe plan intern si internațional deoarece demonstrează lipsa de profesionalism a acestor persoane și “competenta” lor din acest domeniu, precum si lipsa de interes si profesionalism a jurnaliștilor romani.

Astfel, zeci de jurnaliști români copiază cu disperare informații false sau “ expirate” și anunță titluri senzaționale despre stari de fapt asupra carora instanta s-a pronunțat deja și le-a clarificat de mult timp. Se pare că acești jurnaliști pun mai mare preț pe ceea ce scrie o societate comercială precum UEFA, o firmă privată, la fel ca societățile private pentru care ei lucrează, decât pe ceea ce a stabilit instanta supremă și toate instanțele din România. Instanța din România a fost destul de clară: FC Fcsb nu este și nu a fost vreodată Steaua București.

Este dezolant sa constați că presa din România nu dorește dar nici nu pricepe acest lucru! Presa nu dorește să prezinte în detaliu aceste decizii judecătorești și să le explice românilor cum s-a ajuns aici, desi eu am explicat in nenumarate rânduri in interviuri de presă .Probabil că o știre de acest gen ar fi mult prea complexă pentru niște jurnaliști care, la fiecare 2-3 luni, anunță mari lovituri pentru mine! Astfel de stiri ridicole ma distrează! Sunt penibile ca și cei care le sustin!”, a spus Talpan pentru prosport.ro.

Te-ar putea interesa și: