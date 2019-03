Zi neagră pentru Kanal D. Vedeta televiziunii a ajuns la spital după un accident rutier teribil

Alexandra, o concurentă a emisiunii „Bravo, ai stil” de la Kanal D, a fost implicată într-un accident rutier major, în urma căruia a ajuns la spital.





Alexandra, vedeta postului de televiziune Kanal D, a fost implicată într-un accident rutier în timp ce se întorcea acasă de la filmări.

Din primele informații oferite de aceasta, de vină ar fi chiar șoferul taxiului în se afla aceasta, scrie Ciao.

În timp ce se întorcea acasă de la filmari, automobilul în care se afla a fost implicat într-un accident auto. De vină ar fi șoferul taxiului în care Alexandra de la „Bravo, ai stil” se afla.

Din fericire, aceasta este în afara oricărui pericol. Alexandra de la „Bravo, ai stil” a ajuns pe targă la spital, cu gâtul imobilizat.

„Povestea mea din aceasta seara este, de fapt, realitatea pe care o traiesc. Am trecut printr-un incident in seara in care m-am intors acasa, dupa Gala . Am fost victima unui accident rutier, soferul taxiului in care ma aflam l-a provocat. Am incercat sa vin saptamana aceasta la filmari, cu toate ca mi s-a recomandat sa nu vin.

Eu sunt sigura ca o sa trec cu bine peste asta. Aceste momente prin care am trecut m-au facut sa imi dau seama cat de importanta este viata si ca trebuie sa o pretuim mai mult”, a declarat Alexandra.

