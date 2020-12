Foste mari rivale pe vremea când Andreea Berecleanu prezenta ştirile Observator la Atena 1, iar Andreea Esca principalul jurnal de ştiri de la Pro TV, cele două prezentatoare se vor duela din nou. De această dată, însă, Andreea Berecleanu a ales Prima TV.

Şi tronsonul orar este diferit. Dacă Andreea Esca începe principalul jurnal de ştiri de la Pro TV la ora 19:00, Andreea Berecleanu va prezenta Focus de la ora 18:00. În acest context, este interesant de urmărit ce impact va avea revenirea fostei ştiriste de la Antena 1 şi ce audienţe va înregistra în comparaţie cu Andreea Esca.

Andreea Berecleanu revine pe sticlă de luni, 7 decembrie, după o pauză de 9 luni. O vom vedea la pupitrul știrilor de la Prima TV, Focus 18. Am stat de vorba cu Andreea despre noua provocare, noul ei job, despre familie, dar și despre cursul vieții și al televiziunii, în pandemie.

Aşteptată cu interes şi nerăbdare de fani

„click.ro: Vestea că vei fi la pupitrul știrilor de la Prima TV, Focus 18, i-a bucurat pe fanii tăi. Îți era dor de adrenalina știrilor? Andreea Berecleanu: Este adevărat, am observat un alt val uriaș de simpatie din partea publicului, deși semnalele de susținere nu au încetat deloc în aceste 9 luni, cât am lipsit de pe micul ecran.

Îmi e dragă prezentarea știrilor, este ce știu să fac cel mai bine, probabil. Nu cred că cei 27 de ani înseamnă doar longevitate, ci și amprenta experienței și a performanței. click.ro: De când ai plecat din televiziune te-ai mai uitat la știri?

Înainte foarte puțin, iar în timpul pandemiei și după, deloc. Dar să nu mă înțelegeți greșit, privesc ce se întâmplă internațional, sunt foarte conectată la știrile din țară, am surse de informație multiple. Doar că nu urmăresc jurnale de știri de la posturi naționale, asta poate pentru că știu prea bine bucătăria din spate, nu prea au apărut prea multe inovații în domeniu. Nici la nivel de conținut, și nici vizual”, a spus Andreea Berecleanu în interviul pentru click.ro.

Andreea Esca nu o impresionează

Cu privire la rivalitatea cu Andreea Esca şi alte prezentatoare de ştiri din România, Andreea Berecleanu a susţinut că televiziunile din ţară au cam rămas în urmă în comparaţie cu ceea ce există în străinătate. „click.ro: Vei reveni la știri la Prima TV. Ai fost apropiată de postul de televiziune, ai urmărit emisiunile de acolo?

Nu, dar nu are Prima TV nicio vină în această situație. În general nu prea urmăresc posturi românești, cam știu rețetele, pentru mine sunt lucruri previzibile. Și chiar dacă aș fi interesată de ceva anume, nu stau mult pe un program ca să mă lămuresc. Îmi fac o idee și am plecat.

Am atât de puțin timp liber la dispoziție, încât aleg doar ce îmi da satisfacție la nivelul meu de așteptare. Uite, de exemplu, am mereu sentimentul că sunt în urmă cu cititul sau cu filmele. Am atâtea de văzut, am atâtea de aflat, asta ține doar de alegerile fiecăruia. Eu sper ca Prima să fie altceva. Ceva ce eu când butonez, găsesc în străinătate”, arată click.ro.