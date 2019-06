Cazul care zguduie Ministerul de Interne. Trimis la moarte din cauza unor incompetenți din Poliție

Erori majore și deficiențe cu care se confruntă polițiștii în misiune au condus la tragica moarte a agentului Cristian Amariei, ucis de urmăritul internațional Marcel Lepa. Surse din Poliția Română au dezvăluit, pentru EVZ, că în ziua în care omul legii a fost împușcat, în localitatea Izvin se afl au doi ofițeri de la Serviciul Urmăriri din IPJ Timiș, unul fără a avea pistolul la el, și cei doi agenți de la Poliția Rurală, chemați în ajutor ca să îl „salte” pe infractor. Informațiile insufi ciente și o acțiune „de manual” organizată eronat au condus la această tragedie. Așteptăm lămuriri de la șeful IGPR, chestorul Ioan Buda, referitoare la ancheta declanșată la IPJ Timiș.





Polițistul Cristian Amariei a murit în împrejurări care fac obiectul unei anchete a conducerii Poliției Române la nivelul IPJ Timiș. Până la finalizarea cercetărilor, însă, polițiști cu vechi state de plată în MAI au explicat că intervenția de la Izvin, în urma căreia și-a pierdut viața agentul, nu a respectat tactica de manual în cazul unui urmărit internațional. În plus, faptul că s-au tras 36 de gloanțe spre ucigaș, iar acesta doar a fost rănit, arată pregătirea deficitară a oamenilor legii care fie efectuează trageri „din an în Paști”, fie nu au parte de consilierea necesară pentru intervenții în astfel de situații. Oameni ai legii din mai multe județe au reclamat că nu au mai efectuat trageri de luni de zile. Un exemplu relevant este cel al „mascaților”, trupele de intervenție ale Poliției din Târgu Jiu, acolo unde, pe tot parcusul anului trecut nu s-au tras mai mult de cinci cartușe la antrenament. Or, așa cum susține un șef din Poliția Română, tragerile în poligon sunt obligatorii pentru toți oamenii legii care acționează în stradă sau intervin în situații speciale.

Haiducie sau iresponsabilitate?

Despre incidentul tragic de la Timiș, sursele noastre spun că, duminică, doi ofițeri de la Serviciul Urmăriri de la IPJ Timiș au aflat că urmăritul internațional Marcel Lepa se ascundea într-o casă din localitatea Izvin, lângă Recaș și au hotărât să nu mai stea pe gânduri și să îl ridice. Cei doi au apelat la sprijinul colegilor de la Poliția Recaș. Au venit doi agenți, unul fiind Cristian Amariei. A urmat tragicul incident în urma căruia infractorul i-a luat prin surprindere pe polițiști. Lepa a ieșit pe o fereastră și l-a ucis pe Amariei. Polițistul, venit în spatele casei, nici nu a apucat să scoată pistolul din toc. Probabil că nici nu se gândise că infractorul era înarmat, nefiind informat că are de aface cu un ins care evadase cândva și era de o violență feroce. De aici, ancheta declanșată de conducerea Inspectoratului General al Poliției Române urmează să stabilească dacă cei doi ofițeri de la Urmăriri au raportat și li s-a dat acceptul să acționeze sau au făcut-o știind că Marcel Lepa este urmărit internațional și au vrut să îl „salte”, dintr-o inițiativă care le-ar fi adus un bonus din partea conucerii IPJ. Ori, pur și simplu li s-a ordonat să o facă, în lipsa unui plan de acțiune.

Cert este că polițiștii trebuie să urmeze anumite proceduri, în asemenea situații, susțin oamenii legii chestionați de EVZ. În plus, o acțiune de acest gen se face în baza unei aprobări și a unui plan de acțiune, pe baza informațiilor furnizate de ofițeri de la Urmăriri, de la Biroul Operațiuni Speciale sau a celor de la Serviciul de Informații și Protecție Internă (SIPI). Descoperirile făcute, ulterior, la fața locului a demonstrat că Lepa era înarmat și periculos: în mașina lui s-au găsit gloanțe și o grenadă.

Șefii au speculat un moment emoțional

În baza ultimelor informații, mai mulți polițiști, membri ai unor sindicate din MAI, ai căror lideri au generat un adevărat val de protest împotriva conducerii IGPR și a Internelor, au recunoscut că factorul emoțional a fost speculat de șefi, pe fondul morții violente a lui Cristian Amariei. Mai mult, lideri ai Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) au transmis că vina trebuie căutată în curtea șefilor care se ocupă de organizarea acțiunilor. În cazul de la Timiș e vorba de Serviciul de Investigații Criminale și de cei împuterniciți, pe criterii îndoielnice, la șefia inspectoratului. Se reclamă de mult timp și dotarea precară cu armament învechit a polițiștilor care sunt chemați la intervenții la 112, a lipsei poligoanelor de tragere dar și a lipsei de pregătire periodică și a exercițiilor de tragere.

Polițiștii nu pot să acționeze profesionist din cauza lipsei de pregătire

Deși s-au tras 36 de focuri de armă asupra sa cu un pistol Glock, aflat în dotarea unui ofițer de la Serviciul Urmăriri, Ionel Marcel Lepa nu a fost imobilizat duminică, după ce l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Infractorul a țintit și a tras trei focuri spre omul legii, ucigându-l. Pe un alt coleg al acestuia l-a rănit superficial în picior. El însă a scăpat, rănit fiind, și a parcurs șapte kilometri, până în Remetea Mare, acolo unde avea să fie prins abia după 48 de ore.

Cristian Danciu, prim vicepreședintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, a explicat pentru EVZ cum a fost posibil ca un polițist să fie ucis la datorie și, din 36 de focuri trase asupra criminalului, niciunul să nu îl rănească suficient ca să îl imobilizeze pe acesta. Danciu a explicat că, la nivelul IPJ Timiș, poligonul din incinta unității a fost desființat acum câțiva ani, astfel că oamenii legii nu au unde să se antreneze. Oricum, susține polițistul, nu își bate nimeni capul cu acest „detaliu” de ani buni, conducerile care s-au perindat la cârma instituției admițând tacit că e OK ca polițiștii să aibă trageri o dată, maxim de două ori pe an, și atunci cu „porția”.

Cristian Danciu susține că procedurile interne prevăd trageri la perioade de timp bine stabilite. „Până la mijlocul anilor 2000 trăgeam mai des, aveam patru trageri pe an. Insuficiente și acelea. Acum avem o singură tragere pe an, cu indulgență două, care trec ca examinare”, a dezvăluit omul legii. Cristian Danciu explică că „în orice țară civilizată un polițist trage, pentru antrenament, zeci de cartușe pe săptămâna, la noi se trag 3 - 5 cartușe pe an”. „În momentul în care nu ai antrenament, în situații de genul celei de la Izvin, nu poți da randament. Datorită stresului îți tremură mâna. În cazul de față s-au tras foarte multe focuri, peste 30, și nu s-a reușit, la momentul respectiv, să fie rănit infractorul de o manieră în care acesta să nu mai poată să scape”, a declarat sindicalistul.

Deficiențe și în școlile de poliție

Acesta spune și că pregătirea polițiștilor e deficitară încă din școală. Se studiază multă teorie, fără însă ca agenții să dobândească abilitățile practice de autoapărare în situații violente precum cea care s-a întâmplat duminică în județul Timiș. „În ultimii 5 ani, Ministerul a angajat foarte mulți externi, care au primit armă și au fost trimiși în teren după un curs de numai trei luni. Când un polițist care a făcut școală un an se pierde în astfel de situații, ce să așteptăm de la aceștia?”, a mai adăugat Danciu.

Sindicalistul atrage atenția și că, în privința posturilor de poliție rurală, de foarte multe ori se ajunge să fie încălcat regulamentul, iar polițiștii să facă singuri de serviciu, în perioadele în care colegii au liber. Or ei sunt cei mai expuși, iar dotările lor sunt aproape nule. În posturi sunt distribuite pistoale Carpați, vechi de 45 de ani, iar de veste antiglonț nu a auzit nimeni. În mod surpinzător, luni, după incidentul de la Izvin de duminică, în Timiș au apărut niște veste.

Pistoalele Carpați și vestele invizibile

SUPRIZA URIASA in politica! Cine este noul presedinte al PSD! Vestea la care nimeni nu se astepta

Pagina 1 din 2 12