Walter Zenga visează la o revenire la FCSB: „Gigi Becali știe unde sunt!”

Gigi Becali va renunța la serviciile tehnicianului Mihai Teja, iar printre pretendenții la acest post s-a inclus și italianul Walter Zenga.





În vârstă de 59 de ani, Walter Zenga a recunoscut că ar fi dispus să colaboreze din nou cu Gigi Becali, la FCSB, echipă pe care italianul a mai pregătit-o între iulie 2004 și mai 2005, sezon în care echipa a câștigat campionatul. „Normal că îmi doresc să mă întorc în România! Și mai mult îmi doresc să mă întorc la FCSB! Gigi nu e nevoie să mă sune. Gigi Becali știe unde sunt! ”, a declarat Walter Zenga la Pro TV.

„Am soluții multe. Sunt antrenori mari de la care am primit telefoane. Am zis că până nu vorbesc cu Edi, nu decid. Dar e posibil să mă vrăjească un antrenor până atunci. Nu vreau să zic nimic. Sunt antrenori mari, unul chiar foarte mare”, spunea Gigi Becali la Digi Sport.

Fostul mare portar al lui Inter este liber de contract în acest moment, din martie, după despărțirea de Venezia, iar de-a lungul carierei a mai antrenat echipe precum FC Național, Steaua Roșie, Gaziantepspor, Dinamo, Catania, Palermo. Al Nasr, Al Jazira, Sampdoria, Al Shaab, Wolverhampton și Crotone.

