Experiența lui Zeljko Kopic la Wieczysta Cracovia s-a încheiat după numai două luni și jumătate. Antrenorul croat și secundul său, Florentin Petre, au fost îndepărtați din funcții după ce echipa a pierdut în deplasare cu Gornik Zabrze, scor 1-2, și a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat.

Wieczysta a fost aproape să obțină un rezultat pozitiv în partida de sâmbătă seară. Formația pregătită de Kopic a deschis scorul, dar a cedat în final, după ce gazdele au marcat golul victoriei în minutul 90.

La scurt timp după încheierea meciului, clubul polonez a anunțat despărțirea de tehnicianul croat și de membrii staffului său.

Zeljko Kopic a condus echipa în 11 partide oficiale, dintre care zece în campionat și una în Cupa Poloniei. Bilanțul său a fost de o victorie și două rezultate de egalitate, restul meciurilor fiind încheiate cu înfrângeri.

„Zeljko Kopic și-a încheiat activitatea ca antrenor al primei echipe a clubului Wieczysta Cracovia. Ultimul meci sub conducerea sa a fost cel cu Gornik Zabrze”, a transmis clubul într-un comunicat publicat după miezul nopții.

Odată cu antrenorul croat au plecat secundul Florentin Petre și analistul Cosmin Bujor. Reprezentanții clubului le-au mulțumit celor trei pentru activitatea desfășurată și le-au urat succes în carieră.

Despărțirea a fost anunțată înaintea pauzei competiționale pentru meciurile echipelor naționale. Wieczysta ocupă ultimul loc în clasament, iar distanța până la poziția care îi permite să evite retrogradarea este de patru puncte.

Presa din România a relatat, la începutul săptămânii, că Edi Iordănescu s-ar afla pe lista antrenorilor luați în calcul pentru preluarea formației din Cracovia, informație publicată de Fanatik.

Tehnicianul român a avut deja o experiență în fotbalul polonez, la Legia Varșovia, echipă pe care a pregătit-o între iulie și octombrie 2025. În această perioadă, a câștigat Supercupa Poloniei și a calificat formația în faza ligii din Conference League, după ce a trecut de Hibernian, cu 2-1 și 3-3 după prelungiri.

În faza ligii, Legia a pierdut pe teren propriu cu Samsunspor, scor 0-1, dar a învins-o pe Șahtior Donețk, cu 2-1. După plecarea lui Iordănescu, echipa a obținut doar trei puncte în ultimele patru partide și nu a mai prins primăvara europeană.

Wieczysta Cracovia a fost înființată în 1942, însă cea mai mare parte a istoriei sale s-a desfășurat în ligile inferioare ale fotbalului polonez. În urmă cu nouă ani, clubul evolua în al șaptelea eșalon.

Ascensiunea a început în ultimii ani, iar cinci promovări obținute în șase sezoane au dus echipa până în prima ligă. Debutul la acest nivel nu a fost însă cel așteptat, iar seria recentă de rezultate a dus la schimbarea antrenorului.

În România, Zeljko Kopic a pregătit-o pe Dinamo în perioada 2023-2026. A preluat echipa într-un moment dificil, când aceasta risca o nouă retrogradare, și a reușit să o mențină în Superligă după barajul cu Csikszereda, câștigat cu 2-0 la general.

În cele două sezoane următoare, Dinamo a ajuns de fiecare dată în play-off. Echipa a încheiat primul dintre aceste campionate pe locul al șaselea, iar în următorul a ocupat poziția a patra.

În vara acestui an, formația din Ștefan cel Mare a ratat calificarea în preliminariile Conference League, după ce a pierdut cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri, în finala barajului.

Deși mai avea contract cu Dinamo până în 2028, Kopic a plecat de la club în această vară, iar locul său a fost ocupat de Nuno Campos.

Înainte de venirea în România, antrenorul croat a mai lucrat la NK Zagreb, Slaven Belupo, Hajduk Split, Pafos, Dinamo Zagreb și Botev Plovdiv.