Zelenski: Suntem pregătiți să semnăm acordul referitor la minerale, dar nu este suficient

Volodimir Zelenski, sosit sâmbătă la Londra, și-a exprimat, într-o postare pe X, recunoștința sa față de SUA pentru sprijinul oferit. „Suntem pregătiți să semnăm acordul referitor la minerale, ceea ce va reprezenta un prim pas către garanții de securitate. Totuși, acest lucru nu este suficient și avem nevoie de mai mult”, a afirmat el în mesajul său extins de pe X.

Președintele ucrinean a ajuns astăzi în Marea Britaniem după întâlnirea de aseară de la Casa Albă. El a postat un mesaj oe „X” prin care își arată recunoștința față de sprijinul oferit de SUA.

„Suntem foarte recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul acordat. Sunt recunoscător preşedintelui Trump, Congresului pentru sprijinul lor bipartizan şi poporului american. Ucrainenii au apreciat întotdeauna acest sprijin, în special în timpul acestor trei ani de invazie la scară largă. Ajutorul Americii a fost vital pentru a ne ajuta să supravieţuim şi vreau să recunosc acest lucru. În ciuda dialogului dur, rămânem parteneri strategici. Dar trebuie să fim sinceri şi direcţi unul cu celălalt pentru a înţelege cu adevărat obiectivele noastre comune.

Este crucial pentru noi să avem sprijinul preşedintelui Trump. El doreşte să pună capăt războiului, dar nimeni nu doreşte pacea mai mult decât noi. Noi suntem cei care trăim acest război în Ucraina. Este o luptă pentru libertatea noastră, pentru supravieţuirea noastră”, a declarat în postare Volodimir Zelenski.

„Aşa cum a spus odată preşedintele Reagan, „Pacea nu înseamnă doar absenţa războiului”. Vorbim despre o pace justă şi durabilă - libertate, justiţie şi drepturile omului pentru toată lumea. O încetare a focului nu va funcţiona cu Putin. Acesta a încălcat armistiţiul de 25 de ori în ultimii zece ani. O pace reală este singura soluţie.

Suntem pregătiţi să semnăm acordul privind mineralele, iar acesta va fi primul pas către garanţii de securitate. Dar nu este suficient şi avem nevoie de mai mult decât atât. O încetare a focului fără garanţii de securitate este periculoasă pentru Ucraina. Ne luptăm de 3 ani, iar poporul ucrainean trebuie să ştie că America este de partea noastră.

Va fi dificil fără sprijinul Statelor Unite. Dar nu ne putem pierde voinţa, libertatea sau poporul. Am văzut cum ruşii au venit în casele noastre şi au ucis mulţi oameni. Nimeni nu vrea un alt val de ocupaţie. Dacă nu putem fi acceptaţi în NATO, avem nevoie de o structură clară de garanţii de securitate din partea aliaţilor noştri din SUA.

Europa este pregătită pentru situaţii neprevăzute şi pentru a contribui la finanţarea armatei noastre numeroase. De asemenea, avem nevoie de rolul Statelor Unite în definirea garanţiilor de securitate - ce fel, ce volum şi când. Odată ce aceste garanţii sunt în vigoare, putem discuta cu Rusia, Europa şi Statele Unite despre diplomaţie. Războiul singur este prea lung, iar noi nu avem suficiente arme pentru a-i îndepărta complet”, a mai transmis Volodimir Zelenski.

„Când cineva vorbeşte despre pierderi, fiecare viaţă contează. Rusia ne-a invadat casele, ne-a ucis oamenii şi a încercat să ne şteargă. Nu este vorba doar despre teritorii sau numere - este vorba despre vieţi reale. Asta trebuie să înţeleagă toată lumea.

Vreau ca SUA să fie mai mai ferm de partea noastră. Acesta nu este doar un război între cele două ţări ale noastre; Rusia a adus acest război pe teritoriul nostru şi în casele noastre. Ei greşesc pentru că nu au respectat integritatea noastră teritorială.

Toţi ucrainenii doresc să audă o poziţie fermă a Statelor Unite de partea noastră. Este de înţeles că SUA ar putea căuta dialogul cu Putin. Dar SUA au vorbit întotdeauna despre „pace prin forţă”. Şi împreună putem lua măsuri ferme împotriva lui Putin.

Relaţia noastră cu preşedintele american este mai mult decât doi lideri; este o legătură istorică şi solidă între popoarele noastre. De aceea, întotdeauna încep cu cuvinte de recunoştinţă din partea naţiunii noastre către naţiunea americană.

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2025