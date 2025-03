Zelenski, sunat de Macron în timpul unei conferințe de presă: Noi doi discutăm în fiecare zi

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a fost întrerupt în timpul unei conferințe de presă video, care a avut loc miercuri, de un apel telefonic din partea omologului său francez, Emmanuel Macron.

Președintele ucrainean a oprit-o pe jurnalista cu care discuta, pentru a răspunde la telefon.

„Emmanuel, Emmanuel. Îmi pare rău, discut cu nişte jurnalişti”, a spus acesta, după care i-a propus să-l sune înapoi în „15-20 de minute”.

Ulterior, el a confirmat unui jurnalist de la France24 că a fost sunat de președintele Franței: „Tocmai am vorbit cu preşedintele Macron, cu Emmanuel. Ne sunăm cu regularitate. Aş spune în medie o dată pe zi”, precizând că cele două țări au o relație strânsă și că îi este recunsocător lui Macron, care „ajută mult Ucraina”.

De asemenea, acesta a precizat că urmează să viziteze Franța chiar „săptămâna viitoare” și că vor avea loc „mai multe reuniuni”.

😄🇫🇷🇺🇦 "Macron and I like to communicate often. About once a day," — Zelensky commented to journalists on the call of the French president during a press conference. pic.twitter.com/wZ1cUKHOqh

