Zelenski, într-un interviu pentru Le Figaro: Europenii trebuie să înțeleagă că atunci când ne ajută, se ajută pe ei

Înainte de turneul său european, președintele ucrainian Volodimir Zelenski a acordat un interviu cotidianului francez Le Figaro. Interviul s-a făcut la Kiev, chiar dacă secretul vizitei sale a fost păstrat cu strictețe.

Iată principalele idei abordate :

«Macron s-a schimbat cu adevărat»

«Dacă Bakhmut cade, asta deschide ușa rușilor să meargă mai departe»

«Azi este vorba despre tancuri, mâine va fi poate vorba despre avioane»

«Ce este acest drept incredibil pe care rușii l-au inventat pentru ei înșiși și care le-ar permite să își controleze vecinii independenți?»

«Acordurile de la Minsk au fost făcute pentru a nu fi aplicate»

Bătălia de la Bakhmut

„Trebuie să ne privim din punctul de vedere al militarilor și serviciilor de informații. Totul este o chestiune de timp. În vreme de război, timpul nu are aceiași semnificație. Trebuie să rezistam până când vom primi arme.

Desigur, din punct de vedere strategic, Bakhmut nu are prea multă importanță, pentru că rușii au distrus complet orașul cu artileria. Dar dacă iau Bakhmut vor putea merge mai departe. Asta le va da un avantaj. Întrebarea este: ce se vă întâmpla după Bakhmut?”

Relația cu Emmanuel Macron

«Cred că s-a schimbat. (Emmanuel Macron – n. red.). Și că de data aceasta s-a schimbat cu adevărat. La urma urmei, el este cel care a deschis porțile pentru livrările de tancuri (Franța este prima țară care a livrat tancuri ușoare Ucrainei, rupând un tabu, urmată imediat de Marea Britanie cu tancurile Challanger – n. red.). El este, de asemenea, cel care a susținut candidatura Ucrainei la UE. Cred că a fost un adevărat semnal. Am avut enorm de multe conversații cu Franța, Germania și alte tari. Cred că azi, încrederea este reală».

Relația cu Germania : Chestiunea tancurilor este una politică

Relația noastră cu Germania a cunoscut diferite faze. Nu vă ascund că la început a fost foarte dificilă. Cred că reticențele germane sunt legate de conservatorismul istoric.

Era atât de dificil încât ne-au livrat mai întâi sistemele de apărare aeriană Iris-T, primele care funcționează cu o eficiență de 100%. Ne-au ajutat să salvăm multe vieți. Tehnologia lor este superioară celei a tancurilor Leopard. Ezitările vizavi de tancuri nu erau deci legate de o chestiune de bani, nici de valori, nici chiar de durată, pentru că Berlinul ne-a furnizat acest sistem mai rapid decât era prevăzut, Olaf Scholtz și-a forțat industria să funcționeze mai repede. Chestiunea tancurilor este una politică, la fel ca și în cazul sancțiunilor. Acceptarea livrării de tancuri înseamnă că suntem toți împreună împotrivă agresiunii ruse. Mâine, va fi poate vorba despre avioane sau alt ceva.(…)

Despre înarmare

Munca mea este aceea de a face în așa fel încât țările occidentale să ne ajute. Căci nu este vorba numai despre noi… Europenii trebuie să înțeleagă că atunci când ne ajută, se ajută pe ei. Este ceea ce spun tuturor liderilor europeni care vor să pună capăt războiului cât mai repede, pentru că le e teamă că va ajunge până pe teritoriul lor.

Problema Crimeea

Rușii pregătiseră terenul înainte de a anexa Crimeea în 2014. Au ocupat spațiul informațional, teritoriul, guvernul, Parlamentul ucrainian. Era un fel de ocupație hibridă. Distribuiseră pașapoarte rusești în Crimeea unde menținea, cu acordul ucrainienilor, o flotă rusă. Își trimiseseră agenții FSB și instalaseră televiziunile rusești. Toată această pregătire le-a permis să realizeze anexarea cu ușurință.

Când am fost ales și am văzut în detaliu ce se întâmplase, această ocupare lentă, mi-am spus că trebuie să reacționăm pentru a evita să se repete același lucru și în restul Ucrainei. Am redus deci, încet, prezența rusă în spațiul informațional, influența rusă în Parlament și am curățat forțele de ordine. Nu știam cați agenți ruși lucrau în serviciile de informații și în armată, dar trebuia să îi eliminăm. Trebuia să facem alegeri, și le-am făcut.

Negocierile de pace

Unele persoane din Occident cred că, pentru a opri războiul, trebuie să îi acordăm lui Putin ceea ce cere, o bucată din teritoriu, Donbass și Crimeea. Ar însemna să dăm Rusiei oportunitatea de a ocupa Ucraina și de a-și restaura influența pe care o avea în epoca sovietică. Bref, ni se sugerează să revenim în spațiul de influență rus și să permitem din nou Kremlinului să ne controleze. Dar ce este acest drept incredibil pe care rușii l-au inventat pentru ei înșiși și care le-ar permite să își controleze vecinii independenți ?

Despre Acordurile de la Minsk

Nu vreau să ofensez pe nimeni, dar acordurile de la Minsk, considerate a fi un mijloc de a calma lucrurile, erau în realitate o concesiune făcută Rusiei. Imediat ce am fost ales a trebuit să sar într-un tren în mers, cu toate paragrafele care sunt tot atâtea vagoane. Acordurile de la Minsk au fost scrise pentru ca nimeni să nu le poată aplica și conflictul să rămână înghețat. Citind dispozițiile acestora, n-am văzut nici o dorință de a salva independența Ucrainei, n-am văzut decât un mijloc de a calma apetitul Rusiei pe socoteala Ucrainei și de a decala în timp procesul diplomatic.(…)

I-am spus lui Emmanuel Macron și, de asemenea, lui Putin, când ne-am aflat în formatul Normandia: în această formă, acordurile de la Minsk nu pot fi aplicate. Stiu că i-a surprins și chiar agasat puțin că readuc în discuție procesul imediat ce am fost ales. Dar iată ce le am spus: vin de pe linia de front, am vizitat toate satele din zonă. Acordurile de la Minsk sunt imposibil de aplicat.`

Din cauza realității: zona de front este minată pe mii de kilometri pătrați. Putin evoca în timpul reuniunii o retragere mutuală a forțelor. I-am spus că asta ne-ar lua 20 de ani. Era deci imposibil să aplicăm Minsk în această formă. De altfel noi, ucrainienii, considerăm că prima etapă trebuia să fie retragerea trupelor ruse. Dar, mai ales, în acordurile de la Minsk exista o eroare deliberată și până în prezent nesancționată: nu includea chestiunea Crimeei.

Intențiile lui Putin

Am convingerea că nu poate opri acest război. Daca Ucraina cade, își va continua atacurile, pentru că puterea sa este legată de invadarea unei țări. Lumea a făcut déjà experiența acestui tip de eveniment în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Hitler n-a fost singur. Alți Hitleri au existat în alte epoci și în alte țări. Nu putem opri acești dragoni care au nevoie să se hrănească. Poți să le dai o țară sau o bucată dintr-o țară pentru a le satisface apetitul, dar vor cere mai mult. Radicalii ruși îi vor cere lui Putin să continue.