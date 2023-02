„Ultra-patrioții” ar putea să-l răstoarne pe Vladimir Putin, pentru că nu-l mai suportă. Finalul este aproape

Oleg Matveychev – un deputat al celui mai mare partid politic din Rusia, Rusia Unită, care îl susține pe Vladimir Putin – a declarat într-un interviu că cea mai mare amenințare la adresa lui Putin sunt acum susținătorii războiului din Ucraina, care sunt nemulțumiți de evoluția conflictului, relatează The Times of London. El a spus că pentru Putin „situația nu este încă atât de critică, dar 2023 va fi (un an) foarte periculos”, a relatat Times.

Matveychev este adesea numit „consilierul media” al Kremlinului, datorită comentariilor frecvente în numele unor oficiali guvernamentali de top. Cu toate acestea, este puțin probabil ca ultimele sale comentarii să fie pe placul celor de la Kremlin. Matveychev a declarat că „ultra-patrioții” din țară vor propune probabil o persoană care să candideze împotriva lui Putin la alegerile prezidențiale de anul viitor, când Putin va candida pentru un al cincilea mandat.

Vladimir Putin s-a izolat de restul lumii

El a adăugat că acest candidat va urma probabil scenariul unei serii de proteste din Ucraina din 2013, care s-a încheiat cu înlăturarea președintelui ucrainean Viktor Ianukovici, care era aliat cu Rusia. De asemenea, s-a referit la acest lucru ca urmând „scenariul Maidan”, referindu-se la Piața Independenței din Kiev, unde au avut loc în mare parte acele proteste.

„Un Maidan ultra-patriotic cu o doză ușoară de stângism, discuții despre corupție – acestea sunt mijloace de a scoate oamenii în evidență și ar putea să se declanșeze de la orice”, a spus el, subliniind unele dintre eșecurile de pe câmpul de luptă din Ucraina.

Putin a devenit din ce în ce mai izolat de restul lumii de la invazia în Ucraina, Occidentul impunând noi sancțiuni Rusiei, până și aliații săi de lungă durată criticând războiul.

În Rusia, el s-a confruntat, de asemenea, cu reacții negative din partea figurilor pro-război, care sunt nemulțumite de performanța armatei și doresc tactici și mai brutale în Ucraina. Un fost redactor de discursuri al lui Putin a declarat luna trecută că o lovitură de stat ar putea avea loc în Rusia, deoarece generalii militari sunt frustrați de înfrângerile trupelor lor.

„Pe măsură ce problemele se adună în țară și în armată, probleme pe care autoritățile nu sunt capabile să le rezolve, Putin se transformă tot mai constant, în ochii oamenilor, dintr-un mare strateg într-un dictator obișnuit, de mâna a doua”, a declarat scriitorul de discursuri.

sursa: businessinsider.com