Zelenski, despre atacul, la pont, al rușilor. Cine ar putea fi marele trădător al Ucrainei

Zelenski, despre atacul, la pont, al rușilor. Cine ar putea fi trădătorul. Președintele ucrainean insistă că rușii au atacat civilii. În clădirea Teatrului Dramatic din piaţa centrală se desfășura un eveniment cu circuit închis. Nu avea cum să afle armata rusă despre eveniment. Nici dronele folosite nu ar fi avut cum să pătrundă.

Şapte persoane au fost ucise la Cernihiv de o rachetă rusească, inclusiv o fetiţă, pe o chema Sofia şi avea doar şase ani, a spus Zelenski, care a transmis condoleanţe familiilor. El a mai pus că între cei 144 de răniţi sunt 15 copii.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

