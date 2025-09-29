International

Zelenski acuză Rusia că folosește o „flotă fantomă” pentru a lansa drone în Europa

Zelenski acuză Rusia că folosește o „flotă fantomă” pentru a lansa drone în EuropaVolodimir Zelenski. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Volodimir Zelenski acuză Moscova că foloseşte nave din aşa-numita „flotă fantomă” pentru operaţiuni militare ascunse în spaţiul european. Potrivit liderului de la Kiev, aceste petroliere ar fi implicate în „lansarea şi controlul” dronelor ruseşti care survolează oraşe din Europa, informaţiile fiind furnizate de serviciile ucrainene de informaţii. „Aceasta este o dovadă în plus că Marea Baltică şi alte mări ar trebui închise pentru petrolierele ruseşti, cel puţin pentru flota ei fantomă", a declarat Zelenski, potrivit The Kyiv Independent.

Zelenski vrea noi sancțiuni împotriva Rusiei

Declarațiile președintelui Volodimir Zelenski vin într-un context tot mai tensionat între Rusia și statele membre NATO, după o serie de incidente care au implicat încălcări repetate ale spațiului aerian aliat. În ultimele săptămâni, drone rusești au fost detectate deasupra Poloniei, României, Finlandei, Danemarcei și chiar Țărilor de Jos, provocând îngrijorări privind escaladarea riscurilor militare la granițele estice ale Alianței. Situația amplifică presiunea asupra NATO, care este chemată să răspundă coerent și ferm la aceste provocări.

La rândul său, Zelenski a reiterat necesitatea unor sancțiuni suplimentare care să lovească „flota fantomă” a Rusiei – rețeaua de petroliere folosite pentru a eluda restricțiile internaționale. El a subliniat că lovirea comerțului energetic al Moscovei este esențială pentru a-i limita capacitatea de a finanța războiul împotriva Ucrainei. În discursul său, liderul ucrainean a punctat că „sancțiunile trebuie să afecteze dureros întreaga infrastructură a flotei rusești de petroliere”, accentuând nevoia de solidaritate și reacție unitară din partea partenerilor occidentali.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: X.com

Ce este „flota fantomă” despre care vorbește Zelenski  

Așa-numita „flotă fantomă” reprezintă una dintre principalele metode prin care Rusia continuă să exporte petrol, în ciuda sancțiunilor impuse de Occident. Formată din sute de petroliere vechi, prost întreținute și deseori neasigurate, această rețea operează sub pavilioane ale unor state terțe, evitând controalele și raportările internaționale.

Lipsa de transparență face dificilă monitorizarea transporturilor și îngreunează aplicarea efectivă a sancțiunilor, în timp ce profiturile obținute din aceste operațiuni continuă să alimenteze efortul militar al Kremlinului.

SUA ia în considerare sancțiuni împotriva „flotei paralele” a Rusiei

Pe fondul pregătirilor pentru al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, oficiali americani au semnalat că Washingtonul analizează impunerea unor noi restricții asupra așa-numitei „flote paralele” a Rusiei, dacă Vladimir Putin va refuza un armistițiu în Ucraina.

Deși termenul-limită pentru noile sancțiuni fusese stabilit pentru 8 august, președintele Donald Trump nu a aprobat încă măsuri suplimentare împotriva Moscovei, mai precizează sursa citată. După recenta întâlnire cu liderul american la New York, în marja Adunării Generale a ONU, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina „mizează pe acțiuni hotărâte din partea Statelor Unite” pentru a descuraja escaladarea agresiunii ruse.

 

