Economie Zeci de mii de românii se mută de la oraș la sat. Actele necesare pentru a construi o casă la țară







Tot mai mulți români se mută în mediul rural pentru a scăpa de aglomerația și canicula orașelor și a-și împlini visul de a avea o casă cu curte și verdeață. Pentru a construi însă o casă la țară trebuie să vă înarmați cu răbdare, acte și fonduri suficiente pentru a putea îndeplini cerințele de autorizare.

România este pe primul loc în rândul țărilor europene în ceea ce privește proprietarii de locuințe. Iar numărul acestora a sporit simțitor din 2020, anul pandemiei, când tot mai mulți orășeni au descoperit cât de util este să aibă și o casă la țară.

Unii o fac pentru a merge în vacanțe sau în weekend-uri, alții o aleg ca locuință permanentă. Cert este este că migrația din mediul urban în cel rural a devenit un fenomen tot mai vizibil. Se estimează că, în intervalul 2020-2022, aproximativ 100.000 de persoane pe an au părăsit orașul pentru a se muta la sat. Și fenomenul continuă.

Să cumperi o casă la țară este considerabil mai ieftin decât un apartament la oraș. Mai ales dacă vorbim de un oraș mare, unde prețurile au săltat constant. Este adevărat, terenul aferent casei majorează prețul final, dar și așa rămâne mai ieftin în multe situații.

Ce vă trebuie pentru o casă la țară

Problema este că, în numeroase cazuri, noii proprietari descoperă că locuința necesită renovări substanțiale sau chiar reconstrucția. Iar costul total al acestora este ridicat. De aceea, mulți optează pentru renunțarea la construcțiile existente și realizarea unora noi, pe gustul și planurile lor.

Indiferent de soluția constructivă aleasă, pentru a construi o casă la țară sunt necesare acte, aprobări și adeverințe.

Primul dintre acestea este actul de proprietate – fără el nu puteți face nimic pe terenul pe care vreți să înălțați casa. Deci aveți nevoie de contactul de vânzarea-cumpărare sau de un certificat de moștenitor. Sau de orice alt document care să vă ateste dreptul de a înălța o construcție.

Aveți apoi nevoie de certificatul de urbanism, pe care trebuie să îl obțineți de la primăria locală. Acesta conține informații despre construcția care urmează să fie realizată (regim de înălțime, suprafață ocupată din totalul terenului, front la stradă, cerințe și condiții urbanistice etc.) Certificatul de urbanism este esențial pentru a obține autorizația de construcție. În plus, el conține și celelalte avize și acorduri care trebuie obținute pentru autorizarea construcției. Acestea pot include: aviz de mediu, de la companiile de utilități (electricitate, apă-canal), salubritate, Direcția de Sănătate Publică etc.

Atenție însă – pentru Certificatul de urbanism, pe lângă diverse cereri care trebuie completate, mai sunt necesare și planurile topografice și cadastrale și, posibil, extrasul de carte funciară. Este bine să vă informați din timp.

Autorizația de construcție, punctul final

Un alt act necesar pentru a putea construi o casă la țară este studiul geotehnic. Acesta este o documentație obligatorie care se realizează de către firme specializate. Documentul furnizează informații despre caracteristicile terenului pe care doriți să construiți casa. Obținerea lui poate dura uneori și până la o lună.

Apoi urmează proiectul pentru autorizația de construcție, denumit Proiectul tehnic al construcției (PTC). Acesta include documentația tehnică cu toate detaliile și schițele tehnice de execuție a construcției. În principiu, proiectul este realizat de către un arhitect și un inginer structurist. Acesta include planurile pentru fundație, structură, instalații etc. Puteți apela însă la firme specializate în acest domeniu pentru realizarea lui. Costul și durata variază în funcție de nivelul de complexitate al proiectului.

O dată ce aveți toate aceste acte și aprobări, puteți întocmi dosarul pentru obținerea autorizației de construcție. Aici aveți ceva de așteptat – poate dura și până la trei luni în unele cazuri. Autorizația stabilește condițiile de realizare a construcției. Atenție din nou – are o perioadă de valabilitate limitată. Deci ar fi bine să aveți restul lucrurilor pregătite din timp.

Toate aceste adeverințe și autorizații sunt contracost, respectiv necesită achitarea unor taxe. De exemplu, taxa pentru autorizația de construcție se calculează în funcție de valoarea estimată a construcției.

Pentru ce nu vă trebuie autorizație

Anul trecut, prin Legea nr. 102/2023 s-au adus o serie de modificări și completări la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Noul act normativ prevede că nu vă mai trebuie autorizație de construcție pentru o serie de lucrări.

De exemplu, nu mai aveți nevoie de aceasta pentru a executa lucrări simple de reparație sau de întreținere a casei. Dar doar cu condiția ca acestea să nu modifice structura de rezistență ori arhitectura clădirii. De asemenea, puteți realiza fără autorizație, construcții temporare pe spații reduse. Legea subliniază că nu trebuie să fie destinate unei utilizări permanente.

Mai puteți construi fără acte și adeverințe și împrejmuiri sau garduri, dar și anexe gospodărești. La această categorie intră de la magazii și depozite, la bucătării de vară și foișoare. Dacă anexa necesită însă fundație și acces la utilități aveți nevoie de autorizație. Similar, dacă gardul are fundație, iar vă trebuie autorizație.

Puteți astfel reduce numărul de adeverințe necesare și timpii de așteptare aferenți pentru a avea casa la țară dorită.