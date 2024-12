Monden Zarug își schimbă viața și a luat o decizie radicală. Vrea să se apuce de OnlyFans







Mihai Dan Zarug a slăbit mult în ultima vreme și încă mai vrea să facă schimbări în viața lui. Fostul concurent de la Asia Express a spus că oamenii îl judecă din cauza aspectului său fizic și că face față cu greu criticilor.

Mulți oameni îl critică

„Lumea judecă prea mult după aspectul fizic, judecăm mult după aparență. Asta este ceea ce se cheamă superficialitate și, din nefericire, asta este ceea ce se vede în societate. Nu fac față comentariilor negative.

Pot să am, spre exemplu, 100 de comentarii pozitive la o postare pe care o fac cu convingerea că aduce ceva pentru societate și un comentariu în care mi se spune că ar trebui să mă sinucid și tot îmi strică ziua pe o perioadă de o oră. Mă atinge, dar nu mă dărâmă. Indestructibil nu înseamnă că nu te atinge nimic, ci că prin tot ce treci te face un pic mai puternic” , a spus el.

Zarug vrea să își facă OnlyFans

Fostul concurent de la Asia Express, care a slăbit foarte mult, a declarat că este foarte atent la ce mănâncă și că încearcă să își pună în farfurie porții cât mai mici. El a spus că vrea să se opereze și să își facă cont pe platforma pentru adulți OnlyFans.

„Anul trecut dacă mă întrebai probabil că aveam Apocalipsa în ziua de Ignat. Dar anul acesta, că am slăbit, pieile sunt puțin lăsate, dar o să mă operez. Îmi fac Onlyfans și mă operez toată.Acum că am slăbit, încerc să mănânc tot ce îmi place să mănânc fără să mă frustrez, dar în același timp am învățat să mănânc cât să gust, nu să explodez. O să gust câte puțin din toate”, a mai spus el.

Zarug nu și-a pierdut speranța

Designerul a spus își dorește să trăiască în România, dar fără frustrarea că trebuie să plece în altă parte pentru că aici e criticat și nefericit.

„Mi-ar plăcea cel mai tare să pot să trăiesc în țara mea. Aș vrea să trăiesc în țara mea fără frustrarea că trebuie să plec în altă parte ca să fiu fericit, că nu se ridică societatea cumva la nivelul așteptărilor mele. Este o prostie, niciodată societatea nu se ridică la nivelul așteptărilor unui om. Este vorba despre binele comun care nu are cum să fie absolut, dar este majoritar.

Majoritatea care câștigă trebuie întotdeauna să aibe în vedere ansamblul societății peste care vrea să câștige. Elevețienii au făcut mult pentru ei înșiși ceea ce este marca unui popor deștept”, a mai declarat designerul pentru Cancan.