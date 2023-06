Zannidache explică de ce s-a distanțat de Alex Velea, cel care l-a făcut celebru. Trapperul nu s-a simțit niciodată integrat în echipă

Zanni a dezvăluit că nimeni nu este de vină în această poveste, dar a dorit să aducă în discuție aspectele care nu au fost întotdeauna corecte în timpul colaborării sale cu Alex Velea. Mai mult decât atât, el a afirmat că nu s-a simțit niciodată complet integrat în familia Golden Boy și că unii colegi de studio i-au pus piedici în cale.

Zannidache vorbește despre separarea de Alex Velea

Fostul câștigător al Survivor a spus că nu mai vorbește de ceva timp cu Alex Velea, însă cântărețul i-a mai scris din când în când să vadă cum se simte. El spune că nu sunt certați, ci pur și simplu nu mai au lucruri în comun.

„Răspuns sincer: nu mai vorbim de ceva timp, nu ne mai scriem. El mi-a mai scris, m-a mai întrebat de sănătate din când în când. Nu suntem certați. Doar nu vorbim, pentru că nu vorbim.

Sunteți conștienți că e un contract la mijloc. Nu mai sunt cu sufletul în Golden Boy Society și nu m-am simțit niciodată. Contractual, nu mai sunt de o lună.

Cu sufletul, nu am fost niciodată acolo, lucru pe care l-au înțeles și ei. Asta am apreciat. Contractual, am făcut un act adițional. Nu mai avem de-a face”, a declarat Zannidache despre ruptura dintre el și Alex Velea.

Acesta a menționat că colaborarea lor nu a fost niciodată una constantă. De-a lungul timpului, au existat momente în care au întrerupt legătura din cauza faptului că nu se regăseau complet în proiectele muzicale, chiar dacă multe dintre ele au avut un succes enorm.

„Colaborarea a fost o perioadă, am început să îmi pierd încrederea, speranța. Iar mai colaboram, iar mă opream. Iar mă închideam în mine. Nu mai știam ce vreau să fac, dacă sunt bine în gașca asta.

În prezent, această colaborare s-a rupt pentru că nu aveam conexiune. Nu am crezut niciodată în conceptul ăsta Golden Boy Society. Trapanele. Care e mesajul: gagici, mașini, șmecherie. Niciodată n-am putut. Alex m-a înțeles și părțile mele am încercat să le fac mai pe iubire, mai pe distracție. Eram pe manele, până la urmă. Nu eram în largul meu”, a mărturisit Zannidache.

Colegii de echipă au încercat să-l saboteze

Trapperul a mai mărturisit că mai mulți colegi de studio nu l-au plăcut, însă Alex Velea a încercat mereu să-i împace și să facă lucrurile să meargă bine. Acei băieți, a spus Zanni, au încercat de mai multe ori să-l dea afară și se uitau urât la el. Singurii care au fost de treabă cu el au fost Mario Fresh și uneori Lino Golden.

Acesta a menționat că în această industrie banii contează foarte mult. „Banii vorbesc. Nu prea aveam drept de vot. Nu te asculta nimeni. Dacă n-aveți succes cu prima piesă…

Ce părere să am despre Alex Velea? E Alex Velea. Numele spune totul. Cred că îi și place de mine, dar cred că nu i-a plăcut că am fost proiectul ăla marketabil, ușor de digerat. Nu cred că i-a plăcut că n-am fost atât de comercial”, a completat Zannidache, pe YouTube.