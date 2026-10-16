Republica Moldova. Platforma de taxi Yandex Go, care ar avea legături cu Rusia, riscă restricții sau chiar suspendarea activității în Republica Moldova. Autoritățile au decis să verifice structura de proprietate a companiei, fluxurile financiare. De asemenea și modul în care sunt colectate, stocate și transmise datele personale ale utilizatorilor.

Evaluarea vine după o investigație jurnalistică potrivit căreia grupul Yandex ar fi obținut peste șapte milioane de euro din piața moldovenească în 2024, în timp ce firma locală afiliată ar fi raportat venituri și profit zero.

Decizia a fost luată pe 15 octombrie de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS). Măsura vine după ce o investigație jurnalistică a scos la iveală venituri de milioane de euro obținute de grupul Yandex pe piața moldovenească. În același timp, compania locală afiliată ar fi raportat venituri și profit zero.

Potrivit deciziei CEIISS, Yandex Go are la dispoziție 20 de zile pentru a prezenta documente privind activitatea investițională, structura de proprietate și beneficiarii efectivi. Informația a fost anunțată de Agenția Servicii Publice (ASP).

Totodată, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal urmează să pregătească un raport detaliat privind gestionarea informațiilor utilizatorilor. Verificările vor viza modul în care datele sunt colectate, stocate și transmise.

Autoritățile vor să stabilească dacă există riscuri privind accesul neautorizat la informațiile personale ale cetățenilor Republicii Moldova.

„Înțelegem că un număr mare de cetățeni și șoferi utilizează această platformă. Tocmai de aceea, trebuie să investigăm potențialele riscuri legate de utilizarea neautorizată a datelor personale, prin colectarea, stocarea, prelucrarea sau accesul nejustificat la volume semnificative de date cu caracter personal ale cetățenilor Republicii Moldova”, se arată în comunicatul ASP.

În funcție de rezultatele evaluării, Consiliul ar putea impune restricții sau chiar suspendarea activității platformei.

Legislația îi permite instituției să impună condiții privind investițiile. De asemenea, poate solicita înstrăinarea unor participații și active sau poate dispune suspendarea activității, în condițiile prevăzute de lege. Consiliul este condus de premierul Vasile Tofan.

În paralel, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat verificări privind activitatea platformelor de transport. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a prezentat rezultatele controalelor.

Potrivit acesteia, în prima jumătate a anului 2026, aproximativ 8.800 de șoferi au efectuat peste 7,1 milioane de curse prin platformele analizate. Pentru 3,66 milioane dintre acestea, în valoare de peste 303 milioane de lei, au fost identificate neconcordanțe privind declararea șoferilor. Situațiile urmează să fie verificate individual.

Autoritățile precizează că Yandex Go nu prestează direct servicii de transport. Platforma intermediază comenzile și pune în legătură pasagerii cu șoferii. Companiile locale achită un comision standard de 12% din valoarea curselor. Pentru aceste servicii, firmele datorează TVA la importul de servicii.

În 2025, TVA-ul achitat pentru serviciile importate de la Yandex a depășit 12 milioane de lei. Separat, operatorii din întregul sector taxi, inclusiv cei care utilizează alte platforme, au contribuit la buget cu aproximativ 216 milioane de lei din impozite și contribuții. Suma este cu 42% mai mare decât în 2024.

Decizia autorităților vine după ce Europa Liberă Moldova a publicat, pe 13 octombrie, o investigație privind veniturile grupului Yandex pe piața moldovenească. Potrivit jurnaliștilor, grupul ar fi obținut în 2024 venituri estimate la peste șapte milioane de euro din activitatea desfășurată în Republica Moldova.

În același timp, compania Ridetech, înregistrată la Chișinău și afiliată grupului, ar fi raportat venituri și profit zero pentru același an. Investigația mai arată că plățile asociate utilizării platformei ajung la companii din alte jurisdicții, inclusiv Emiratele Arabe Unite și Kazahstan.

Jurnaliștii au relatat și că grupul a achitat, pe 5 octombrie, o amendă de peste 776.000 de lei. Sancțiunea a fost aplicată de Consiliul Concurenței pentru refuzul de a furniza informații despre șoferii care utilizează platforma. Aceste informații au ridicat întrebări privind modul în care sunt organizate afacerile grupului în Republica Moldova, traseul banilor și responsabilitatea companiei locale.

Activitatea Yandex a provocat și întrebări la nivelul conducerii statului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre necesitatea clarificării modului în care sunt gestionate datele personale ale utilizatorilor. La rândul său, viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că activitatea companiei este monitorizată de structurile responsabile de securitate.

Principalele îngrijorări vizează informațiile colectate prin intermediul aplicației, locul în care sunt păstrate acestea și persoanele sau entitățile care ar putea avea acces la ele.

Evaluarea anunțată de CEIISS urmează să stabilească dacă activitatea platformei prezintă riscuri pentru securitatea statului și dacă sunt necesare măsuri suplimentare.

Yandex este supranumit „Google-ul Rusiei” și reprezintă unul dintre cele mai mari grupuri tehnologice rusești. Compania a fost criticată la nivel internațional pentru presupuse legături cu Kremlinul și pentru preocupările privind independența serviciilor sale.

În 2024, afacerile sale din Rusia și din anumite piețe externe au fost vândute unui consorțiu de investitori ruși. Tranzacția a fost evaluată la aproximativ 5,4 miliarde de dolari.

Recent, atacurile ucrainene asupra centrelor de date ale companiei din Rusia ar fi provocat întreruperi ale unor servicii, inclusiv ale aplicațiilor de taxi, și în alte țări.