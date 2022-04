Documentarul care arată adevărata poveste a lui Marilyn Monroe. A plătit cu viața pentru plăcerile vinovate

Toată omenirea a fost interesată de povestea lui Marilyn Monroe. Vedeta ar fi fost găsită moartă în patul ei de către psihiatrul ei, Ralph Greenson. Cu toate astea Departamentul de Poliție din Los Angeles nu a mai apucat să facă verificările necesare.

„A murit în ambulanță„, a spus el. „Apoi au dus-o înapoi în casă. [Greenson] mi-a spus că a fost în ambulanță.

Noul documentar Netflix, The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, arată povestea blondinei din altă perspectivă, iar noi detalii despre moartea sa ies la iveală, scrie The Independent.

Filmul nu este doar unul artistic, ci are la baza și interviurile oferite de ea din momentul în care a devenit celebră. Mai mulți analiști analizează la sânge anul 1962, perioada în care aceasta ar fi dededat de supradoză la doar 36 de ani.

Zece ani, toată lumea a crezut povestea psihiatrului ei. Acesta declarase că a găsit-o decedată după ce menajera ei, Eunice Murray, l-a sunat panicată. Medicul lui Monroe, Hyman Engelberg a anunțat că blondina a decedat înainte ca Departamentul de Poliție din Los Angeles să își facă treaba.

Șeful companiei de ambulanță Walter Schaefer, care este intervievat în The Unheard Tapes, a declarat că Monroe nu murise atunci când psihiatrul ei a spus asta. Scriitorul și jurnalistul John Sherlock a dezvăluit că medicul său i-a recunoscut că Marilyn a fost în viață după ce a găsit-o.

„A murit în ambulanță„, a spus el. „Apoi au dus-o înapoi în casă. [Greenson] mi-a spus că a fost în ambulanță.”

Monroe a fost cel mai mare sex-simbol al anilor 1950 și începutul anilor 1960, iar oamenii o admiră și în ziua de azi. Blondina s-a făcut remarcată pentru filmele: The Seven Year Itch (1955) Bus Stop (1956) și Some Like It Hot (1959).

Aventurile amoroase au distrus-o

Marilyn Monroe a fost extrem de controversată pentru relațiile sale cu bărbați cunoscuți, din lumea sportului, a showbizului, dar și a politicii. Vedeta ar fi avut și câteva aventuri cu persoane căsătorite.

Primul soț al cunoscutei actrițe a fost Jim Dougherty, un anonim, cu care s-a căsătorit la vârsta de doar 16 ani, pe 19 iunie 1942. Al doilea soț a fost Joe DiMaggio, o stea a baseball-ui american, dar relația lor s-a încheiat din cauza geloziei lui.

Cu toate că Monroe a avut un noroc incredibil la bărbați, relația cu președintele Kennedy i-a pus capac. Mulți specialiști au considerat că vedeta a fost ucisă pentru această idilă.

Cei doi s-ar fi cunoscut la Madison Square Garden, celebra sală din New York. Aici, Marilyn a interpretat piesa „Happy birthday mr president”.

Haosul a început după ce s-a auzit că Marilyn Monroe ar fi avut o aventură și cu fratele președintelui, Robert F. Kennedy.