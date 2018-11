WOW! Așa arăta BUSU în tinerețe! Fotografie RARĂ cu prezentatorul pe când avea vreo 20 de ani. E de NERECUNOSCUT

Florin Busuioc, actor și prezentator tv, se luptă pentru viața sa, de pe un pat al Institutului de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu din Capitala, după ce a suferit, marți seară, un infarct masiv la Craiova.





Tragedia prin care trece a scos la iveală imagini rare cu prezentatorul, fotografii care să-i completeze povestea vieții.

Una dintre noile imagini apărute cu Busu este de pe vremea în care era student.

S-a născut pe 19 mai 1962 la Hunedoara, dar și-a petrecut copilăria la Șoimărești, în Moldova, de unde era mama sa, Catinca Spătaru. Invitat în urmă cu ceva timp în emisunea prezentată de Andreea Esca, Busu a povestit despre copilăria sa şi despre familie. ”Eu am avut 800 de grame la naștere, cât o lingură eram. Tanti Moriko, o vecină, când m-a văzut a spus: «No, lasă, domnule Busuioc, că poate facem un om din el». Până într-a patra am fost cel mai mic de oraș. Sportul m-a salvat, am făcut tenis de masă, dar am făcut foarte puțin. pentru că nu ajungeam la masă, apoi am făcut volei. Era o echipă specială, pentru că eu făceam cu cei de a noua. M-au luat pentru că eram ridicător, ce îți închipui că ridicam la fileu?!”, a povestit acesta, amuzat.

