WhatsApp, noutate ciudată: „Message Yourself”. Utilizatorii se întreabă: De ce ne-am scrie singuri mesaje

WhatsApp a primit de curând o nouă funcție care îți permite să-ți trimiți singur mesaje. Aceasta este disponibilă deja pentru anumiți utilizatori de telefoane cu iOS și Android.

Anticipată în urmă cu câteva săptămâni pe versiunile beta, noutatea a apărut în versiunea 22.23.74 a aplicației pentru iPhone (iOs) și, de asemenea, în versiunea corespunzătoare 2.22.23.77 pentru Android.

Un raport al WABetaInfo a distribuit o captură de ecran a noii caracteristici, evidențiind modul în care ați putea să o utilizați. Raportul susține că funcția Message Yourself va fi lansată odată cu actualizarea beta 2.22.24.2 pe Android.

Cu „Message Yourself” vă puteți face cu ușurință propriul chat

Pentru a vedea dacă-ți poți scrie singur mesaje, începi un chat nou iar fața ta ar trebui să apară prima la contacte. Când creezi chat-ul cu tine, vei observa un anunț mic care îți spune: Me (You) – Message yourself. Toate mesajele pe care ți le trimiți singur sunt vizibile pe toate dispozitivele la care ești conectat și sunt criptate end-to-end.

De ce ţi-ai trimite mesaj pe WhatsApp?

Această caracteristică este utilă dacă trebuie să partajați orice fel de note cu dvs. sau chiar documente importante. WhatsApp fiind disponibil pe diferite dispozitive, această caracteristică ajută și la partajarea instantanee a conținutului media, documentelor, contactelor și multe altele de la un dispozitiv la altul.

Mai exact, poate fi utilă pentru a ne trimite linkuri, notițe, numere de telefon, imagini sau documente care pot fi apoi deschise și în modul multi-device pe computer sau tabletă.

Pentru a folosi noua funcţie, în captura de ecran de mai sus apare contactul „you” în fruntea listei din agenda personală, cu poza de profil sau orice statut ales. Există posibilitatea de a fixa conversația în partea de sus a listei sau crearea unei comenzi rapide pentru a apela imediat conversația, prin simpla apăsare prelungită pe previzualizare și alegerea fixează sau creează o legătură directă, scrie businesstoday.