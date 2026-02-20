Weekend periculos pentru trei zodii. Eclipsele lovesc din nou

Trei semne zodiacale ar putea experimenta evenimente și schimbări notabile în weekend, potrivit mai multor surse de astrologie.

Previziunile sugerează că energiile cosmice, inclusiv tranzitele planetare și influențele astrelor, pot aduce transformări pe plan personal, profesional și emoțional.

Schimbările nu sunt neapărat negative, dar pot modifica planuri deja stabilite și pot deschide noi oportunități pentru anumite zodii.

Analiza astrală a perioadei recente arată un context de intensificare a influențelor planetare, ceea ce poate determina fluctuații în viața nativilor.

Într-o previziune publicată de Economic Times, trei semne zodiacale – Gemeni, Balanță și Vărsător – sunt descrise ca având „cele mai puternice schimbări de noroc și oportunități” în acest interval, incluzând actualizări privind locul de muncă, claritatea în relații și răspunsuri financiare pe care le așteptau de multă vreme.

Aceste previziuni se bazează pe alinierea favorabilă dintre planeta comunicării și extinderii, sugerând că acești nativi ar putea primi vești semnificative chiar înainte sau în timpul weekendului.

Pentru cei născuți sub semnul Gemenilor, astrologii internaționali indică o perioadă de schimbări rapide în planurile de comunicare și relaționare. Conform sursei citate, „Gemini … experimentează cele mai puternice schimbări de noroc din acest interval” și ar putea primi actualizări importante legate de carieră sau viața personală.

Influența planetară care susține exprimarea clară a ideilor și prinde contur pe parcursul săptămânii face ca nativii Gemeni să fie mai receptivi la informații noi și oportunități neașteptate.

Un alt semn vizat de aceste prognoze este Balanța, despre care astrologii internaționali afirmă că va simți influențele astrale în relațiile interpersonale și deciziile sociale din acest weekend. Potrivit RBC,

Balanța se numără printre zodiile care vor avea o dinamizare a progresului și rezultate rapide în „claritatea deciziilor” și alte aspecte semnificative ale vieții sociale.

Acest lucru poate însemna evenimente care implică persoane apropiate sau situații profesionale care cer ajustări rapide în planurile stabilite.

Pentru nativii Vărsător, weekendul poate aduce „schimbări semnificative de noroc”, potrivit aceleiași surse.

Astrologii sugerează că perioadele de tranziție energetică vor favoriza finalizarea unor etape sau clarificarea unor situații care au rămas în suspensie, inclusiv în sfera relațională sau profesională.

Aceste influențe sunt asociate cu alinierea favorabilă a planetelor care guvernează comunicarea, echilibrul social și progresul personal, oferind Vărsătorilor șansa de a acționa cu mai multă claritate și determinare.

Previziunile globale astrologice din surse internaționale evidențiază faptul că planeta Saturn a intrat în semnul Berbecului la începutul lunii februarie, marcând un tranzit important ce poate influența structurile personale și responsabilitatea individuală pe termen lung.

În acest context mai larg, weekendul curent apare ca o perioadă în care unele semne zodiacale pot simți efectul direct al acestor influențe în modul în care își trăiesc schimbările și iau decizii.