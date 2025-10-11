Social

Wear your wild: genți și pantofi animal print de care să te îndrăgostești

Comentează știrea
Wear your wild: genți și pantofi animal print de care să te îndrăgostești
Din cuprinsul articolului

Wear your wild: genți și pantofi animal print de care să te îndrăgostești. Printul Leopard nu este doar un trend – este o declarație.

Animal print, ideea perfectă pentru o piesă cool în garderoba de toamnă

Dacă vrei să-ți actualizezi garderoba de toamnă cu o piesă cool, animal print-ul e răspunsul. Pantofii cu toc, botinele sau accesoriile cu imprimeu leopard nu sunt doar la modă, ci și extrem de ușor de integrat în ținutele de zi cu zi.

Practic, sunt cel mai rapid upgrade de stil. Noi am descoperit în noile colecții DEICHMANN modelele animal print demne de un front row la orice prezentare de modă.

O geantă leopard pentru un look rapid, dar cu impact

Vedetele podiumurilor de la Milano și Paris? Pumps-urile animal print. Poartă-le cu rochii negre simple sau cu fuste midi pentru un efect chic instant.

Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare
Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic
Inteligența Artificială și buncărele miliardarilor. Frica ascunsă din spatele progresului tehnologic

Vrei un look rapid, dar cu impact? Alege o geantă leopard. Combină-o cu blugi și tricou alb pentru un aer relaxat, sau cu un costum negru pentru un contrast glam.

Dacă preferi confortul, loafers cu animal print sunt opțiunea perfectă pentru zilele pline – eleganți, dar cu o doză de îndrăzneală.

Cow print, noul star

Și dacă leopardul e deja un clasic, cow print-ul e noul star. Cu pete contrastante pe fundal alb, se potrivește impecabil cu denim, cu tonuri de maro sau cu roșu închis – și e mult mai versatil decât ai crede.

Cu noile modele în imprimeu Leopard, arăți cine ești cu adevărat. Fie că alegi pantofi cu toc, botine sau accesorii, look-ul tău devine un statement de stil. Wear your wild!

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:06 - Generația „decrețeilor”, în pragul pensionării. Măsuri și planuri pentru perioada următoare
10:57 - Curățenie de toamnă. Cinci cele mai frecvente greșeli
10:49 - Țara care vrea să interzică accesul la rețelele de socializare pentru copiii sub 15 ani
10:40 - Ana Birchall, răspuns după ce documentul în care era acuzată că ar fi vrut să devină informatoare CIA a fost șters
10:32 - Directoarea Penitenciarului Jilava, înlocuită din funcție după decizia ministrului Justiției
10:24 - Inima lui Trump este cu 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. Raport medical

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale