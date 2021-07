La 25 octombrie 2018, peste cincizeci de mii de militari s-au confruntat cu vremea scandinavă rece pentru a începe Operațiunea Trident Juncture – un exercițiu masiv care simulează o apărare a Norvegiei împotriva invaziilor terestre și amfibii ale Rusiei, cel mai mare exercițiu al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord de la sfârșitul Războiul Rece, scrie Sébastien Roblin pentru National Interest.

Participă marinari, soldați și aviatori din toate cele douăzeci și nouă de state membre NATO, precum și forțe finlandeze și suedeze, 250 de avioane militare și șaizeci și cinci de nave. Cele zece mii de vehicule terestre descărcate în Norvegia – variind de la tancurile Leopard 2 la Vehicule de Asalt Amfibiu, până la camioane obișnuite – ar măsura o lungime de 85 de kilometri dacă ar fi aliniate bara la bară.

Modelul anterior al exercițiului, în 2015, a avut loc în climatul considerabil mai cald din Spania și Portugalia. Acum, NATO își testează capacitatea logistică de a mobiliza zeci de mii de soldați către cel mai nordic membru al său – și îi indică Moscovei dorința de a se întoarce la manifestările de forță militară de-a lungul granițelor sale.

Norvegia a cunoscut ultima dată o invazie amfibie în urmă cu șaptezeci și opt de ani, când Germania nazistă a învins apărătorii norvegieni, forțele franceze, britanice și poloneze trimise pentru a-i ajuta. Cu toate acestea, campania a costat Kriegsmarine aproape jumătate din navele sale de război de suprafață.

Manevrele din Norvegia, element-cheie al NATO

Astăzi, strategia de securitate națională a Norvegiei are, de asemenea, un concept de „apărare totală” în care autoritățile civile sunt destinate să joace un rol integral prin furnizarea de logistică, provizii și servicii medicale pentru efortul de război.

Strategia NATO se concentrează asupra frontierei terestre a Norvegiei, lungă de 120 de mile, vecină cu Rusia și a coastei arctice din apropiere, pe unde se întâmplă să treacă Flota de Nord a Rusiei în drum prin Oceanul Atlantic de la baza sa din Severomorsk.

La începutul anului 2017, bombardierele supersonice rusești desfășurau simulări de atacuri vizează radarul norvegian Globus 2 din Vardø, urmate de raiduri simulate împotriva navelor NATO din apropiere și a unei baze norvegiene din Bodø. Apoi, în timpul exercițiului său militar Zapad, Moscova a desfășurat un sistem de rachete balistice tactice Iskander, capabil să poarte rachete nucleare, lângă granița norvegiană.

Armata norvegiană, mică, dar bine dotată

Națiunea norvegiană, de doar 5,3 milioane de oameni, are doar o singură brigadă de arme combinate (deși are experiență în luptă în Afganistan) plus două unități de garnizoană de dimensiuni de batalion.

Forțele aeriene și maritime ale Norvegiei sunt mai puternice: aproximativ șaptezeci de avioane F-16 și avioane de luptă furtive F-35 și șaptesprezece nave din marina lor se împart uniform între fregate, bărci cu rachete și submarine. Astfel, Trident Juncture joacă un rol de descurajare, arătând că în cazul în care Norvegia invocă Articolul 5 ca răspuns la un atac, aliații săi din NATO sunt dispuși și capabili să vină rapid în ajutorul său.

Rusia s-a plâns în mod obișnuit de acest exercițiu, susținând că găzduirea de trupe străine de către Norvegia încalcă tradițiile de bună vecinătate. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Maria Zakharova, a declarat că „acțiunile iresponsabile vor destabiliza inevitabil situația militară și politică din nord, vor crește tensiunile și vor submina țesătura Relațiile ruso-norvegiene ”și că Rusia va lua„ măsurile necesare pentru „toți”. Cu toate acestea, Moscova a acceptat invitația NATO de a trimite observatori ca să participe la exerciții.

Implicarea neutrilor devine din ce în ce mai clară

Participarea Suediei și Finlandei este, de asemenea, semnificativă. De la Războiul Rece, forțele suedeze s-au confruntat cu submarinele și avioanele Moscovei în și peste Marea Baltică, dar Stockholm a rezistat mult timp să devină membru al NATO. Helsinki este și mai ferm în neutralitatea sa.

Cu toate acestea, recenta creștere a activității submarine și bombardiere agresive de la Moscova a făcut ca ambele țări să investească în apărări mai puternice și să se apropie de alianța condusă de americani. De exemplu participă 2.200 de personal suedez și 2.400 de finlandezi .

Forțele participante

Statele Unite contribuie cu paisprezece mii de personal la Trident Juncture – mai ales super-purtătorul nuclear din clasa Nimitz, USS Harry S. Truman, cu cei șaizeci și opt de avioane Super Hornet și elicopterele Carrier Air Wing, escortele transportatorului, și a 24-a Unitate Expediționară 2Marine, s-au îmbarcat pe nava de asalt amfibie USS Iwo Jima. Componenta navală a exercițiului este activă în principal în Marea Norvegiei, cu operațiuni limitate în Marea Baltică. În plus, Trident Juncture prezintă și imensul a debarcaderul de transport mph USS New York, corvete tip stealth din clasa Visby armate cu torpile și rachete anti-nave și șase fregate anti-submarine Royal Navy – aproape o treime din flota de suprafață a Marii Britanii.

Înainte de exercițiul dintre 15 și 17 octombrie 2018, pușcașii marini de pe Iwo Jima au simulat un asalt aerian folosind elicoptere CH-53.

Mai mult, Norvegia a început recent să găzduiască un contingent rotativ de 770 de pușcași marini din SUA (în prezent, Batalionul 3 / Regimentul 8). Rusia a evidențiat această dezvoltare amenințătoare. Marinarii au depozitat, de asemenea, suficient echipament pentru încă cincisprezece mii de marinari în cavernele norvegiene, în cazul în care situațiile operaționale necesită creșterea numărului lor.

Germania este al doilea cel mai mare contribuitor la exercițiu

Cu zece mii de personal și două sute de vehicule blindate, inclusiv douăzeci de tancuri Leopard 2. Marea Britanie și Franța desfășoară 2.700 și, respectiv, 3.000 de angajați, iar Canada, 2.200. Alți membri precum Italia, Țările de Jos și Spania contribuie între 1.000 și 1.500 de personal fiecare.

NATO descrie în primul rând jocul de război ca un test al capacităților logistice, adaptabilității la vreme rece și coordonării multinaționale, mai degrabă decât tactici noi. Alianța dorește în mod special să vadă cât de repede își poate desfășura „Forța comună de pregătire foarte înaltă”, o brigadă – vârf de lance de cinci mii de persoane, susținută de bunuri terestre, maritime și ale forțelor speciale, desfășurate în străinătate, cu doar câteva zile înainte.

Criticii subliniază că doar această tactică ar avea puține șanse să rețină o invazie mecanizată la scară largă. Cu toate acestea, rolul brigăzii este în esență politic. Dacă Rusia s-ar angaja într-un conflict cu un membru NATO, ar fi probabil să pună mâna pe state puțin populate, cum ar fi cele baltice, în două sau trei zile înainte ca NATO să poată implementa răspunsul militar. Teoretic, brigada – vârf de lance ar putea servi ca un răspuns suficient de repede pentru a evita acest scenariu.

Brigada Vârf de Lance

Până în 2020, NATO vizează capacitatea de a mobiliza treizeci de batalioane mecanizate, treizeci de escadrile și treizeci de nave de război în termen de treizeci de zile. Deocamdată, deși planificatorii NATO vor fi mulțumiți dacă vor putea canaliza zeci de mii de trupe prin vremea nordică fără nenorociri majore – dincolo de dezordinea impusă de nevoia de a curăța cele 727,5 tone de rufe, logisticienii NATO au calculat că va genera exercițiul. Dacă reușesc să facă față atâtor oboseli noroioase, atunci poate că alianța este la înălțimea sarcinii de a-și apăra flancul nordic.

Autorul, Sébastien Roblin deține un master în soluționarea conflictelor de la Universitatea Georgetown și a servit ca instructor universitar pentru Corpul Păcii din China. De asemenea, a lucrat în educație, editare și relocare a refugiaților în Franța și Statele Unite. În prezent, scrie despre securitate și istoria militară pentru War Is Boring.