Nimic nu le iartă Mary unchiului de la Casa Albă și fraților acestuia. Își beștelește până și bunicul, despre care spune că ar fi fost un sociopat. De altfel, Mary susține că unchiul Donald ar fi fost abuzat emoțional de tatăl său în copilărie lucru care „a scurtcircuitat capacitatea lui Donald de a se dezvolta și de a experimenta întregul spectru de emoții umane”, scrie nepoata în cartea sa Too Much and Never Enough: How my Family Created the World`s Most Dangerous Man.

Donald ar fi suferit din cauza ”pierderea conexiunii cu mama sa într-o etapă crucială de dezvoltare.(…) A fost abandonat de mama sa timp de cel puțin un an și lăsat în grija unui tată care nu numai că a eșuat în îndeplinirea obligațiilor sale, dar nici nu a reușit să îl facă să se simtă în siguranță, iubit, apreciat sau luat în considerare”, notează Mary, ca să arate lumii întregi că nu degeaba are un doctorat în Psihologie clinică.

Câteva precizări se impun. Așa-zisul abandon al copilului Donald de către mama sa se explică prin probleme majore de sănătate, în fapt o operație de histerectomie în regim de urgență. Cât îl privește pe bunicul lui Mary, Fred, acesta pare să fi fost oricum un părinte mai bun și mai puțin abuziv decât propriul tată al lui Mary, care a murit de alcoolism. Măcar pentru faptul că Fred a lăsat o avere colosală, pentru care Mary s-a bătut ca o leoaică în urmă cu vreo 20 de ani, aducându-și rudele în fața instanței.

Chiar dacă pretențiile materiale ale lui Mary au fost satisfăcute, iar femeia nu a scos o vorbă împotriva unchiului său în campania din 2016 (probabil din cauza angajamentului pe care și l-a luat la împărțirea averii), resentimentele la adresa lui Donald Trump nu s-au stins. Aici e vorba mai degrabă de Mary decât de Donald. „Pe contul ei de Twitter, Mary Trump alternează între promovarea (…) artei stradale a „Black Lives Matter”, steagurile curcubeu ale LGBTQ și distribuirea unor fotografii cu pisici”, notează The Guardian.

Nu toate cauzele le susține din generozitate. Mary Trump recunoaște, de altfel, în cartea ei că nu a îndrăznit să-i mărturisească bunicii sale că e logodită cu o femeie. Oare orientarea sexuală și simpatiile politice explică invectivele cu care Mary Trump își împroașcă familia? Sau și-a băgat cineva coada?