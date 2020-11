După o perioadă de acalmie, în care certurile se mai estompaseră, iar cei doi fuseseră izolați de pe micile ecrane, Vulpița și Viorel revin în atenție cu noi peripeții. Veronica Stegaru s-a plâns că nu mai are liniște. Femeia se teme că bărbatul ei se va implica emoțional într-o altă poveste de iubire. Și asta pentru că vecina Iasmina îl vânează pe soțul ei.

Altfel nu se pot explica de ce „intrusa” i-a vizitat pe cei doi în mai multe rânduri, folosind diferite pretexte. Ar putea fi vorba despre nevoia de socializare sau Iasmina îi face ochi dulci craiului din vecinătatea casei?

Marea temere a Vulpiței. Viorel se apără și nu înțelege de ce e acuzat

Vulpiței nu i-a căzut prea bine faptul că vecina îi trece pragul și este convins că soțul ei nu ar ezita să se afișeze în public cu Iasmina. „Vreau să fac singură, nu am nevoie de ajutor. Eu și cu Viorel. M-a deranjat vizita. Nu știu cine face ochi dulci. Cred că Viorel ar defila cu ea pe stradă. Nu m-am dus să mă plimb prin sat să văd dacă are bărbați”, a spus Veronica, vizibil supărată, la emisiunea „Acces Direct” de la Antena 1.

De partea cealaltă, Viorel s-a apărat și a exclus variantă lansată de soția sa. Bărbatul nu are de gând să o înșele pe Veronica Stegaru cu vecina. „Iar am căzut rău. Dacă vine și glumesc cu ea, atât e, nu i-am dat niciun mesaj.

Să nu creadă că plec cu ea. Eu până acum nu am cunoscut-o pe Iasmina, dar după cum o văd, rău nu are de ce să facă, are suflet deschis, vine, te ajută, dar dacă crede că are intenții rele, nu pot să spun eu nimic. Dacă erau probe, mai spuneam, dar așa…”, a spus Viorel Stegaru la aceeași emisiune.